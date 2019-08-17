從國小性侵到高中 少女淚訴：爸爸是經濟支柱不敢反抗

2019-08-17 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



王姓男子為滿足性慾，從女兒國小至高中期間多次性侵她，甚至還架設手機偷拍影片，直到妻子滑手機赫然看到不倫畫面才曝光；少女淚訴，學到性教育後才清楚這樣是不對的，且父親是經濟支柱不敢反抗他，本想等自己有能力養祖母後再揭發，法院痛斥王男不顧人倫，依法判他11年3個月。

檢警調查，王在女兒唸國小時要求他進房間替自己口交，對方害怕被打只能配合，後來又把「玩遊戲」當藉口，脫掉對方褲子硬上，女兒痛到大哭他才停手，後來她上了高中，又2度被推倒在床上性侵，其中1次王還架設手機偷拍下過程，直到王的妻子查看手機時，赫然發現他和女兒性交的影片。

審理時，王男對於遭指控犯行均坦承不諱；少女供稱，10歲時突然被爸爸叫進房間替他口交，當時眼睛緊閉什麼都不敢說，在學到性教育前，她都不知道這樣的事情是不對的，國小時還有另一次爸爸突然說要玩個遊戲，結果就被他脫褲性侵，當時痛得大哭喊不要才結束。

她還說，後來上高中被她推倒硬上，當時客廳祖母、繼母也都在，還有一次爸爸給了她1000塊零用錢，就被要求坐靠近一點，結果仍被摸胸性侵，她說，不知道這些事要跟誰說，也覺得是家醜，不想讓這種情況繼續下去，只希望父親得到應有懲罰，後來就連看到中年男子都有恐懼感。

少女認為，父親是家裡賺最多錢了人，是經濟支柱，當時還有很多貸款，如果少了他就繳不出來，希望自己有能力賺錢照顧祖母時，再把這件事情說出來，且當時也想過跟家人說這件事，但怕他們不相信，從小到大都有類似性侵狀況，她不敢反抗都有配合。

院方認為，少女曾因交男友和父親起衝突，但並未立刻提告讓對方消失，反而直到被姑姑發現影片才被動說出，認定她沒有誣陷王男的動機。

法院考量，王身為少女父親，未嚴守人倫分際及善盡對幼女保護責任、教養責任，為了一己私慾，不對女兒人格發展、身心健全及心靈感受，造成對方心理上難以抹滅的陰影，性侵過程甚至用手機偷拍，嚴重侵害她隱私權，若不慎外流將傷害更大。