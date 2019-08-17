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壯男半夜常做春夢 結果竟是被男友人偷含

2019-08-17 10:09聯合報 記者曾健祐╱即時報導

廖姓男子和王姓女友人同住在租屋處，對方的1名男性友人常來過夜，廖被男子帥氣外貌及壯碩身材吸引，今年5、6月多次深夜溜進房間偷抓男子下體，甚至大膽口含性侵，男子起初以為在做春夢，後來和王女討論後決定裝攝影機蒐證，果真拍到廖朝他亂來畫面，檢方依趁機性交等罪嫌起訴廖男。

檢方調查，廖男（23歲）和王姓女子原本同住在租屋處，由於男子和王女是老朋友，多次到他們家作客、留宿，久而久之也和廖變得熟識，但廖覬覦男子身材、外貌，卻礙於同性之間不知如何訴說情感，竟趁著半夜偷偷發洩性慾。

檢方查初，廖當晚見男子躺在床上熟睡，認為有機可陳，就伸手隔著褲子偷抓握對方生殖器，還上下套弄到勃起，結果對方有了反應甦醒，廖立刻關燈逃出房間。

幾天後，廖故技重施但他這次更大膽，趁男子睡覺時脫掉他內、外褲還用手機偷拍下體，甚至用嘴巴含住藉此趁機性交，不過廖仍性慾難止，繼續用手握住他下體套弄到勃起。

不過男子在第一次被偷摸生殖器後就已經起了疑心，私底下和王女商議，2人事前就準備好攝影機自行蒐證，果真當天廖男行為全都被他們拍下，男子隨即報警提告。

檢方訊時，廖均坦承不諱，表示一時忍不住衝動才對男子握下體、口含性交，且另有男子自行蒐證畫面等，檢方認為廖犯嫌明確，偵結依趁機性交猥褻、妨害秘密等罪嫌起訴他。

廖男多次趁男子熟睡時抓握下體、口含性侵還偷拍，檢方依趁機性交猥褻、妨害秘密等罪嫌...
廖男多次趁男子熟睡時抓握下體、口含性侵還偷拍，檢方依趁機性交猥褻、妨害秘密等罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
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攝影猥褻偷拍
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