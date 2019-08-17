妙齡女凌晨騎樓躲雨 慘遭刀架脖拖進暗巷硬上

2019-08-17 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園林姓男子今年6月14日深夜見1名年輕女子在騎樓躲雨，竟突然性慾大發，持隨身的水果刀抵住她脖子，拖進暗巷痛打一頓後還襲胸，並強扯內褲用手指、生殖器性侵得逞，但過程都被監視器拍下，女子也指證歷歷，檢方偵結依加重強制性交罪嫌起訴林。

檢警調查，林男（36歲）當天凌晨1點多發現女子獨自在附近躲雨，他認為四處無人、巷弄偏僻，就上前亮出1把刀子抵在對方脖子及臉上，女子嚇的不敢反抗，就被強行拖進暗巷內遭痛毆一頓，她雖試圖想反抗，但林仍仗著身形氣力優勢將她推倒在地。

林變本加厲朝女子襲胸，強扯掉褲子、內褲後，再以手指、生殖器性侵，得逞後就隨即逃跑，女子飽受驚嚇，全身傷痕累累在親友陪同下報警並到醫院驗傷，警方在現場查扣作案用的水果刀，並調閱監視器循線逮捕林，經移送後檢方向法院聲押獲准。

檢方訊時，女子指證歷歷，而林男也坦承有和女子拉扯、拖行並毆打對方，過程中她還不斷呼救，也把腳弓起來反抗，但最後仍對她硬上，另醫院驗傷指出，女子下體有挫傷，左眼、頭皮及腹部、四肢等，全身多處擦挫傷。

檢方並勘驗現場監視器，拍下當時林拉扯、持刀畫面，且女子下體、內褲採集到的精子細胞，經檢驗其DNA和林相符，扣案水果刀刀柄也驗出女子的DNA，足以證明林男性侵，並持刀拉扯造成女子受傷。