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強颱利奇馬逼近！陸上警報增新竹縣市 不排除再增強

如何終結貿易戰？中共必須停止的「七宗罪」

她按摩睡著被男師傅偷舔下體 驚醒險被暴力性侵

2019-08-08 14:43聯合報 記者王聖藜╱即時報導

台北市梁姓按摩師傅趁女客人按摩睡著，脫光女客衣物，伸出舌頭偷偷舔吻女客的下體、肛門，女客睡中驚醒，梁索性暴力性侵，梁被檢察官起訴、具體求刑4年6月；台北地院審理，梁認罪，法官今天依強制性交未遂罪，判梁有期徒刑1年8月。可上訴。

判決說，梁暴力侵犯被害人，被害人事後與檢察官、法官聯繫還在落淚、哽咽，審判中也哭泣、情緒激動，不過，考量梁無前科，還在擔任師傅，自越南依親來台、與父母妻小同住、無不動產或存款，認為檢察官求刑過重，決定輕判。

梁在台北市中山區某「足體按摩店」擔任師傅，去年3月12日凌晨1時，被害人與陳姓友人前往消費，被安排在4樓的VIP2包廂，被害人換上輕鬆衣物趴在床上，由梁按摩，過程中，被害人睡著。

檢方指控，梁看她睡著，褪去她的短褲、內褲，並脫下自己下半身衣物，從她背後以舌頭舔她的肛門及陰道周圍，被害人驚醒轉身爬起，梁隨即以雙腳跨跪之姿，壓制她的身體兩側，想進一步強暴，被害人反抗，踢中梁的下體，下床套上原來的衣、褲，向中山分局報案。

法院調查，被害人說，一開始很正常，後來他睡著，「梁就脫掉我內褲，舔我下體」，嚇醒後，她發現梁的下體也裸露，還想把生殖器放入她的下體；她說，梁舔她時，好像有舔到陰道，但驚嚇過度，「沒有特別注意舌頭有沒有伸進去」等。

法官認為，檢察官指控梁趁人不及防備性侵，犯乘機性交罪，但依被害人證述，難認定梁乘機性交，改依強制性交未遂罪論罪。

她按摩睡著被男師傅偷舔下體，驚醒險被暴力性侵。示意圖／ingimage
她按摩睡著被男師傅偷舔下體，驚醒險被暴力性侵。示意圖／ingimage
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