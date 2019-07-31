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他收500元把女友迷昏 躲在床下安排朋友上床

2019-07-31 15:49聯合報 記者王聖藜╱即時報導

李姓男子索價500元對女友下藥，將女友身體「分享」給倪姓網友，他假裝與女友睡覺，待女友藥性發作後，換倪上陣，李、倪被訴；法院審理，李、倪認罪，但爭執法條，台北地院今天依「加重強制性交未遂罪」判李有期徒刑4年6月，依「強制性交未遂罪」判倪有期徒刑1年10月。可上訴。

台北地檢署指控，2018年3月李在FACEBOOK社群網站社團「夫妻情侶單男單女互動聯誼團北部地區聯誼會〈速速開團〉」認識倪，趁女友睡覺時偷拍女友下體，用LINE偷傳給倪看。

李向倪提議，僅需付清潔費500元，就可假冒成他，並在他的租屋處與他的女友性交，事前還會餵毒給女友吃，李隨即在2018年3月23日下午，將自網站購買的「FM2」摻入飲料給女友喝，假裝同睡，等女友藥力發作、頭暈、陷入昏睡，開門讓倪進屋內。

李引導倪在客廳脫衣、進房間假扮成自己，他本人躺在地上，讓倪上床親吻女友胸部，以生殖器磨蹭女友，不過，倪想脫被害人衣物時被發現，被害人踢腳抵抗，大喊「不要」，倪仍拉扯被害人內褲，李見事機敗露，假裝對倪喝令「你是誰」，倪奪門而出，被害人報警調閱監視畫面，查出李、倪作案。

法院審理，李、倪對「犯罪事實」不爭執，主張用輕的「犯罪罪名」裁判；被害人證稱，她與李一起睡午覺，感覺有人從小腿下方鑽進棉被內壓在身上，當時誤會是李，用手摸對方頭時，發現不是，但倪一手拉住棉被不讓她掀開，另一手強拉她的內褲褲頭。

判決書說，李是被害人的男友，未善盡保護之責，傳送被害人隱私照給倪，並下藥迷昏被害人交給倪性侵，戕害被害人性自主權和人性尊嚴，對被害人人格造成損害，因被害人拒談和解、請求從重量刑，偷拍部分判易科罰金刑，邀網友性侵女友判刑4年6月。

判決說，倪不思正途，隨意接受邀約，欲與李的女友性交，性侵未遂時，又對被害人施以強制力，判他1年10月。

李姓男子索價500元對女友下藥，將女友身體「分享」給倪姓網友，他假裝與女友睡覺，...
李姓男子索價500元對女友下藥，將女友身體「分享」給倪姓網友，他假裝與女友睡覺，待女友藥性發作後，換倪上陣，台北地院今分判李4年6月，倪1年10月。可上訴。示意圖／ingimage
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