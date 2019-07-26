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網路男蟲開價3萬8找未成年處女 得逞就封鎖

2019-07-26 16:33聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北一名陳姓男子為滿足自己性慾，不但上網找援交，專挑未成年少女下手，還霸王硬上弓...
新北一名陳姓男子為滿足自己性慾，不但上網找援交，專挑未成年少女下手，還霸王硬上弓，檢警今天依加重強制性交、加重強制猥褻和違反兒少性剝削等罪將他起訴。示意圖／Ingimage
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新北一名陳姓男子為滿足自己性慾，不但上網找援交，專挑未成年少女下手，還霸王硬上弓，甚至誘惑少女賣處女，檢警追查至少9名少女受害，今天依加重強制性交、加重強制猥褻和違反兒少性剝削等罪將他起訴。

檢警調查，陳男都是在臉書尋找少女，鎖定下手對象後，就會不時贈送小額金錢和小物品，養大少女對物質的慾望和胃口，等到對方胃口大開才提出性行為的交換條件。除此之外，陳男有時也會用強暴手段犯案。

前年暑假，陳男以送手機為由，騙一名國中少女幫他口交，還曾在逛街時將人強拉到廁所性侵，事後不但沒給手機，還把少女封鎖，直到今年2月才將封鎖解除，而解除的原因是為了向少女索取裸照，事後也沒真給。

此外，陳男多次傳訊詢問其他少女「親密接觸敢嗎？一次5000元」、「你還是處女嗎」、「如果你還是處女的話10000元」和「我有朋友想找處女，一次38000元」等語，至少9名少女收到訊息。去年11月，他向另一名少女宣稱只要和客人發生關係、讓客人摸就有錢拿，對方拒絕後，他竟在少女住處附近的防火巷內將人壓制襲胸猥褻。

事件曝光後，陳男坦承犯行，檢方認定他涉犯加重強制性交、加重強制猥褻罪、誘使少年為有對價性交或猥褻行為未遂罪、誘使少年製造猥褻照片等罪起訴。

猥褻新北
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