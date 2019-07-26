色男猛追妙齡女扒內褲硬上 忠犬護主狂吠嚇退性侵犯

2019-07-26 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



蘇姓男子去年10月3日到桃園朋友家作客，眼見孤男寡女共處一室，突然性慾大發想硬上，女子嚇得奪門而出，卻被蘇追上強脫內褲，所幸家裡養的狗大聲狂吠，蘇才心虛逃跑，女子反抗過程還斷了個根肋骨，法院考量蘇是性侵累犯，但賠償對方達成和解，依強制性交未遂判他2年4個月徒刑。

檢警調查，蘇（44歲）當天晚上7點多到朋友家作客，認為對方老婆的朋友年輕貌美，趁著2人獨處時打算硬上她，女子拔腿就跑，但才衝出屋外50公尺就被蘇抓到，慘遭強押在地拖去內褲，對方大聲尖叫反抗，結果家裡養的狗聽見吵鬧聲不停吠叫，蘇這才倉皇逃跑。

女子雖然逃過一劫，但和蘇拉扯過程撞擊到胸部，還斷了1根右側肋骨，事後友人陪同下報警驗傷；法院審酌，蘇男不顧女子抗拒，仗著身材力量推倒她壓在地上，強脫內褲硬上，過程中甚至導致對方骨折，直到驚動犬隻事跡敗露才被發現。

辯護人則說，蘇案發時受酒精影響，辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，與一般人相較有顯著降低，請求減輕其刑；但院方根據醫院鑑定報告，確認蘇雖領有身障手冊，但在非酒醉狀態下，清楚強暴是違法行為，也能控制不去犯，有足夠刑事責任能力。

加上女子證稱，蘇朝他性侵時沒有飲酒的樣子，另蘇曾說有喝1瓶保力達，後又改口有喝2瓶，警訊時還能否認性侵，當時應該是精神清醒狀態，不符合減刑條件。

而蘇性侵案還不只這一樁，他於4年前因為喝酒隨機朝路邊菜園女子下手，朝她勒脖痛毆後強脫內褲，結果剛好被路人撞見，女子趁機大聲呼救，蘇就跳進水溝躲藏被發現逮捕，被依強制性交未遂罪判刑2年。