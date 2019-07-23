惡劣計程車司機下藥性侵 女研究生慘遭侵害3次

2019-07-23 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市華姓計程車司機，去年涉嫌下藥性侵2名女性朋友，8月間趁女性朋友飲酒後意識不清，將人載回住處性侵，同年11月在女室友的水杯摻入FM2藥物，1晚性侵3次得逞。士林地檢署檢察官日前偵結，認為華男犯行惡劣，依乘機性交罪嫌、藥劑犯強制性交罪嫌起訴。

起訴指出，華姓男子去年8月2日上午10時，相約1名女性朋友到淡水的宮廟用餐，女子在喝下華男提供的酒類，意識不清，華男見狀用計程車載女子返回自己位在三芝的住處，趁女子不能抗拒，以生殖器插入性侵1次得逞。

華男在同年底向女研究生承租位在淡水房子，11月25日晚上7時許，華男涉嫌在她返家時，遞上摻入FM2的水，她飲用後意識不清，華男趁她不得抗拒，1晚接續性侵3次得逞。

華男向檢方供稱，沒有下藥，發生性行為沒有違反女方意願。2名女子在案發後，情緒緊張難過，向親友哭訴慘遭華男性侵，並至警局報案，女方供稱，與華男之間沒有情愫，不會同意發生性行為，指控華男以惡劣行為性侵。