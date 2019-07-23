刑事局偵破跨國色情論壇 台南逮2嫌

2019-07-23 16:07 中央社 台北23日電



刑事局日前獲報，有女網友私密照疑遭外洩並置於網路論壇上，經查論壇內容有大量未成年者的裸露影音、圖片，且IP設置於美國，循線於台南市查獲2嫌，依法送辦。

聯合報日前報導，桃園市21歲鍾姓男大生於去年9、10月間，在「射團」網站發現有名年輕正妹在網路直播時不慎露點遭截圖，他另行下載後網傳正妹並恐嚇提供更多私密照，直播正妹拒絕後報警，檢察官將鍾男依強制未遂罪嫌起訴。

刑事局今天召開「偵破跨國色情論壇網站」記者會，電信偵查大隊第一隊隊長莊明雄表示，日前接獲台灣展翅協會檢舉指有女網友私密照疑遭外洩並放置於某色情網路論壇，刑事局與桃園市警察局刑警大隊科技偵查隊及八德分局共組專案小組追查。

根據調查發現，此色情網路論壇主要提供分享色情影片、照片及偷拍等影音內容，且IP設置於美國，以增加警方查緝難度。

色情網路論壇營運模式為免費提供不特定人註冊加入，初階會員僅能瀏覽部分文章內容，若要進一步觀看裸露圖文或影片時，則需向網站平台購買虛擬貨幣支付後才能瀏覽，約新台幣1元可購買3個虛擬貨幣。

此外，網站圖片、影音內容來源多由網友上傳分享，可藉此獲得平台虛擬貨幣使用。

莊明雄說，由於此論壇屬營利性質，加上論壇大量散布兒童及少年性剝削防制條例的未成年裸露內容，為免其持續營運侵擾網路使用環境，並造成未成年人上網瀏覽產生身心影響，予以擴大偵辦。

全案經報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，發現此網站於民國106年起迄今已招募約6萬名會員，不當影片約有20Ｇ左右，獲利約20至30萬元，網站內容明顯違反兒童及少年性剝削防制條例，境外雲端主機已由刑事局查扣並關閉營運。

警方2日循線於台南市西港區逮捕網站管理者26歲黃男、網站架設者26歲陳男2嫌，檢方訊後分別裁定以新台幣10萬元交保，警方持續擴大溯源追查圖片和影音來源。