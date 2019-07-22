親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

女子按摩被性侵燒炭自殺 按摩師竟辯以為她會舒服

2019-07-22 22:15聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

女子「小庭」兩年到養生會館按摩性侵，受不了開庭壓力燒炭自殺輕生未遂，按摩師康男否認性侵害，但法官查出他傳內容「我只是對你放了感情，不受控制的用錯方式為你服務」的訊息給被害人，法官認定他犯案，依強制性交罪將他判刑3年10月。可上訴二審。

判決書指出，康男在養生會館擔任按摩師，女子「小庭」（化名）2017年6 月26日到養生會館按摩，他進行進行油壓按摩時，先要求她將店內提供之日式浴袍反穿後，再趴臥於店內按摩床上。

康男要求「小庭」將內衣後扣解開後，即擅自將她內衣肩帶脫下，開始按壓她背部，使她卸下心防後，再以按摩臀部、大小腿為由，將她的短褲及內褲褪去，繼之推拿她的腳部、臀部。他利用油壓按摩她腿部、臀部之際，以其雙手手指觸摸她的下體，順勢性侵，經被害人提起告訴。

康男否認強制性交犯行，辯稱過程中他以為她會舒服，就按摩她的下體，她有呻吟，沒有拒絕。但他警詢時卻稱「手指就，有洞嘛，看到洞就進去啊，並沒有整個進去」。

法官查出， 「小庭」因不堪承受開庭壓力，遂以燒炭自殺的方式輕生，幸及時搶救而未發生憾事。

合議庭查出，康男事後以手機LINE通訊軟體傳訊息給被害人，內容為「我只是對你放了感情，不受控制的用錯方式為你做服務，忘記你要的是甚麼樣的按摩，沒先問過你自己做錯方式服務你，是我很對不起」。

以及「我會保證以後不再做出那種按務法，我只希望你不要抱負我，我其法實只是想太多自作多情。」、「我有誠意向你道歉，我可以自己出錢給你重新認真正常的服務完1次」。法官認定康男狡辯，予以判刑。 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

女子「小庭」兩年到養生會館按摩遭性侵，台中地院依強制性交罪將康姓按摩師判刑3年1...
女子「小庭」兩年到養生會館按摩遭性侵，台中地院依強制性交罪將康姓按摩師判刑3年10月。可上訴二審。
分享

按摩性侵LINE
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

疑性侵多人強拍性愛片 男求交保拉孕妻老母救援都沒用

2019-07-21 15:37

雇主命印尼籍女看護洗下體 她月曆紙記滿苦日子

2019-07-21 14:51

侍衛官爆不倫戀 男遭調職興訟敗訴

2019-07-21 13:50

台中男偷拍女coser裙底 女網友報警法辦

2019-07-21 13:30

借鄰居冰箱竟伸鹹豬手 麵店老板賠5萬、拘役15日

2019-07-20 10:34

高雄暴雨 竟有菜刀盜穿雨衣搶檳榔攤

2019-07-20 10:25

熱門文章

板橋站發生普悠瑪死傷事故 現場封鎖3股道

2019-07-22 13:25

影／酒駕女2度360度迴轉衝撞人群 民嗆警：為何不開槍

2019-07-22 08:47

台鐵板橋站1女子落軌被撞死 封鎖3股鐵道調查

2019-07-22 13:42

女子酒駕衝撞人群為何不開槍？資深警官點出關鍵原因

2019-07-22 11:31

閃避毛小孩 拖板車自撞分隔島

2019-07-22 10:01

熱議題／槍打不準、人壓不住 教官：警校訓練強度太低

2019-07-22 00:17

牧場71歲老員工掉入粉碎機亡！高大成：最痛的死法之一

2019-07-22 12:45

板橋車站普悠瑪事故 目擊民眾：列車進站時她跳下月台

2019-07-22 15:17

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top