女子按摩被性侵燒炭自殺 按摩師竟辯以為她會舒服

2019-07-22 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



女子「小庭」兩年到養生會館按摩遭性侵，受不了開庭壓力燒炭自殺輕生未遂，按摩師康男否認性侵害，但法官查出他傳內容「我只是對你放了感情，不受控制的用錯方式為你服務」的訊息給被害人，法官認定他犯案，依強制性交罪將他判刑3年10月。可上訴二審。

判決書指出，康男在養生會館擔任按摩師，女子「小庭」（化名）2017年6 月26日到養生會館按摩，他進行進行油壓按摩時，先要求她將店內提供之日式浴袍反穿後，再趴臥於店內按摩床上。

康男要求「小庭」將內衣後扣解開後，即擅自將她內衣肩帶脫下，開始按壓她背部，使她卸下心防後，再以按摩臀部、大小腿為由，將她的短褲及內褲褪去，繼之推拿她的腳部、臀部。他利用油壓按摩她腿部、臀部之際，以其雙手手指觸摸她的下體，順勢性侵，經被害人提起告訴。

康男否認強制性交犯行，辯稱過程中他以為她會舒服，就按摩她的下體，她有呻吟，沒有拒絕。但他警詢時卻稱「手指就，有洞嘛，看到洞就進去啊，並沒有整個進去」。

法官查出， 「小庭」因不堪承受開庭壓力，遂以燒炭自殺的方式輕生，幸及時搶救而未發生憾事。

合議庭查出，康男事後以手機LINE通訊軟體傳訊息給被害人，內容為「我只是對你放了感情，不受控制的用錯方式為你做服務，忘記你要的是甚麼樣的按摩，沒先問過你自己做錯方式服務你，是我很對不起」。

以及「我會保證以後不再做出那種按務法，我只希望你不要抱負我，我其法實只是想太多自作多情。」、「我有誠意向你道歉，我可以自己出錢給你重新認真正常的服務完1次」。法官認定康男狡辯，予以判刑。 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )