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被女友家人告性侵 親密影片還男方清白

2019-07-21 17:47聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹一名身障女子莉莉（化名）與男友小李（化名）交往時，兩人情投意合在男方家發生性關係，事後莉莉回家跟家人透露情事，沒想到遭家人誤以為愛女遭對方性侵，而帶少女到醫院驗傷，並控告小李性侵。新竹檢方在兩人的對話記錄中發現兩人對話相當親密，包含「我懷孕了，怎辦？」、「是你的耶」等對話，並從性愛影片看到莉莉神色自若，還有疑似調整鏡頭的動作，因此不起訴，還小李清白。

莉莉家人控告小李，明知莉莉為中度智障，卻利用莉莉心智缺陷、不懂抗拒等弱點欺負莉莉，於2019年3月間將莉莉載往家中對她性侵得逞。小李向檢警坦承有與莉莉發生關係，但否認性侵，小李說，今年2月因公司聚會才和莉莉開始熟識，之後兩人常用訊息聊天，他曾問莉莉有沒有男友，莉莉都沒正面回應他。

公司聚會後，莉莉開始多次主動約他出門，後來3月約會時，他載著莉莉回自己家，兩人也發生性關係，他說，雖然莉莉的智力不比常人，但他認為莉莉仍可以判斷兩人所發生的性行為的意義，因此小李認為當天是你情我願的，事後兩人也繼續保持來往；而莉莉也向檢警坦承有與李男發生性關係，莉莉說只是把事情經過告訴家人，但她不認為李男做錯事，自己也沒有想要告他。

檢方調閱兩人的通訊紀錄發現，兩人於2月開始頻繁互line，莉莉還主動問對方「到底什麼時後才要幫我剪指甲」、「我在等你剪耶」、「我懷孕了，怎辦？」、「是你的耶」等文字，足認定莉莉文字表達與理解能力與常人差異不大，並與李男相處融洽。莉莉手機中還有兩人全身赤裸的畫面，並出現莉莉疑似在調整鏡頭的畫面，因此檢方綜合相關跡證後，認為無積極證據可證明小李性侵莉莉，認定小李強制性交罪嫌不足不處分。

性侵新竹懷孕
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