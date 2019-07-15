竹科工程師約炮後忘付錢 遭警方傳喚嚇壞

2019-07-15 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



一位竹科工程師向一位年輕OL約炮，事後卻收到警方傳喚說明，控告他性侵，結果檢方發現，是OL主動邀約，事後的確也傳LINE要錢，認定兩人為約砲沒付錢，再加上沒有其他證據，因此工程師獲不起訴處分。

這名年輕OL控訴，2019年春假期間，任職於竹科呂姓男工程師打電話和她聊天，兩人相談甚歡，OL便邀請呂男接著到他家小酌續聊，沒想到，呂男竟不顧她反對，對她性侵得逞。

被傳喚說明的呂男完全狀況外，他表示是OL主動私訊他，對方說很久不見，要見面聊聊，順便「戰」一回合，當晚2人聊得開心，兩人也在酒精催化下，發生關係。呂男說，OL事後向他要錢，還傳了銀行帳戶給他，結果當時工作太忙，一時忘記匯款，沒想到就收到警局通知做筆錄。

OL則向檢方表示，是自己主動約呂男到家裡作客，問他何時到，呂男回答「馬上」，後來的確聊天、滑手機，但她表示，自己靠過去呂男身邊看他的手機，接著身上的衣褲就被呂男脫掉對她性侵，她指稱雖然時間很短，但呂男違反她的意願，發生關係前自己並未答應，也沒有約定要多少錢。

後來檢調勘驗兩人line對話紀錄，發現OL對呂男說，「那麼愛做愛，她滿足不了你不如換人」、「隨時都可以」、「就不會問我要做愛喔」、「我只想抱住你」等語，OL告知地址後，呂男即快速前往OL家，事後OL傳銀行帳戶給呂男，並表示「不給錢是嗎？」、「欺人太甚、擺明耍我嗎？」檢方認為，OL主動約對方炒飯，只是呂男未依約付錢，無其他人證，且無他積極證據可證明OL遭性侵，因此不起訴。