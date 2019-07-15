親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
女子教唆弒母案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓蔡對決成形！ 「經濟」是2020戰局關鍵

反送中「沙田商場大亂鬥」！傳北京強硬拒絕林鄭辭職

性侵女兒近700次 狼父判20年6月定讞

2019-07-15 12:20中央社 台北15日電

林姓男子涉嫌性侵、猥褻女兒697次，最高法院今判決林男有期徒刑20年6月定讞。 ...
林姓男子涉嫌性侵、猥褻女兒697次，最高法院今判決林男有期徒刑20年6月定讞。 聯合報系資料照
分享

新北市林姓男子自女兒國小三年級開始，涉嫌性侵、猥褻女兒到國中二年級，高達697次。最高法院今天維持二審認定，依家暴妨害性自主等罪，判決林男有期徒刑20年6月定讞。

判決指出，林男自女兒幼稚園起就和妻子分房睡，與女兒同住一房。女兒國小三年級開始，林男以清潔下體為由性侵女兒。被害人小六時在學校上完健康教育課，知道這樣的行為不對，但林男持續性侵、猥褻女兒。

直到被害人國中二年級，再也受不了，向學校班導師告知此事，全案才曝光，通報新北市家暴中心及警方。新北地檢署偵辦後起訴林男。據法院統計，林男性侵、猥褻女兒總計697次。

林男在法院審理期間否認犯案，辯稱自己不可能對自己小孩做出這種事，並表示如果女兒受到性侵害，不可能到就讀國中二年級下學期時才向外求助。

被害人曾向輔導老師提到，父親很照顧她，她也很愛父親，希望用親情協助父親一起面對、一起解決。被害人原本無意揭露長期遭父親性侵，後來發現溝通沒有用，才向老師求助。

台灣高等法院審理後，認為林男為滿足個人性慾，長期違悖人倫綱常性侵女兒，為社會道德、法理所不容，犯後一再否認犯行，甚且沒有向女兒道歉，依家暴妨害性自主等罪，判處20年6月徒刑。最高法院駁回上訴，全案定讞。

性侵
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

6年被性侵700次 女兒上健康教育課才知爸爸錯了

2019-07-15 11:10

童玩節戲水驚傳猥褻 變態男手指深入男童屁縫往上抓

2019-07-15 10:53

學長幫學妹按摩手滑進胸部 賠20萬才換免關

2019-07-15 00:44

男大學生謊稱解「車關」性侵學妹 法官判賠80萬元

2019-07-15 00:04

人夫隱瞞已婚身分 性侵女網友被判刑4年6月

2019-07-14 18:18

寫了2次悔過書還不怕 不滿戴綠帽他求償50萬

2019-07-14 17:13

八年級水電工看到正妹等公車 脫褲露鳥打手槍判拘役

2019-07-14 14:06

檢修電腦卻對學妹伸狼爪摸胸 色學長上訴獲緩刑

2019-07-13 13:31

熱門文章

重機女孩火辣性感就是要紅 中日混血祖父曾任官派市長

2019-07-14 15:50

登山客準備登南插天山前失聯 今下午尋獲已無生命跡象

2019-07-14 19:01

涉教唆男友弒母 女疑用這理由說服他行凶

2019-07-15 00:35

她為了要結婚 竟然叫男友殺掉她媽

2019-07-15 01:03

她買鹽酥雞竟被嗆「不到低消別買」 網友看了全怒

2019-07-15 09:25

影／垃圾車左轉輾過七旬老婦 司機腿軟跪倒在地

2019-07-14 13:23

南市青山登山會長登南插天山失蹤 今確定罹難會員不捨

2019-07-14 23:46

6年A到2千萬 光電廠工程師收回扣證據在小三對話記錄中

2019-07-14 22:52

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top