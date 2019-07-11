「像養隻狼在家」色堂哥趁堂弟回軍營 硬上堂弟女友

2019-07-11 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



吳姓男子前年6月11日到堂弟家借住，對方因收假回軍營，留下女友和他獨處，吳竟獸性大發掀開棉被熊抱女子，還扯掉她衣服硬上、逼口交，女子向朋友淚訴稱「像養了1隻狼在家」，直到男友休假回來才說被他堂哥性侵；法院審理後依強制性交罪嫌判處吳有期徒刑3年6個月。

檢警調查，吳（25歲）是女子男友的堂哥，因工作不穩定所以到他們家借住，結果當天凌晨1點多卻趁著和女子睡同張床時，從後抱住摸胸、性侵，還逼迫她替自己口交。

法院審理時，吳男坦承和女子性交、要求她口交，但否認硬上辯稱當時對方沒有說不要，也沒說不行，他沒有強制或威脅，辯護人則說，女子有主動配合，結束後2人還一起躺在床上睡覺。

女子證稱，男友因為收假回軍營，當時自己睡床上，吳睡在地上但翻來覆去，又要求說想睡床上，她答應後原本各睡一側，結果吳越靠越近還說睡不著，突然掀開棉被從後抱緊她，還用手抓胸部，自己不斷反抗卻被硬翻成正面，吳整個人坐上她肚子並壓住雙手，一直亂親臉、脖子。

她還說，過程不斷反抗都無效，衣服、內褲都被他扯掉，結果就被他用手指、下體性侵得逞，中途還脫褲逼她口交，女子並稱，自己和吳的女友認識，對方曾說過遭吳揮拳，用腳踩頭等暴力行為，他當下害怕若反抗會遭打。

且女子事後和友人訴苦稱，覺得很愧疚，想跟男友講又不知該如何開口，還說「感覺養1個野狼在家裡隨時會被欺負的感覺」；法院認為，女子和男友的親友發生性行為，不論是否違反意願，都非值得聲揚之事，若不是遭性侵，怎會選擇和朋友訴說。