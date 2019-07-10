瘦男硬拉壯女野外嘿咻 她怒控：沒戴套硬跨到我身上

2019-07-10 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園黃姓男子前年9月5日約女網友見面，並載到五酒桶山步道性侵，事後辯稱以為少女只是害羞，辯護人也稱，少女體型比黃男壯碩，被拖到案發地不合理，少女則說，黃沒戴保險套射在她褲子上，痛斥根本違反她意願；法院認為，黃已成年且男女生理本具差異，依強制性交判黃3年6個月。

檢警調查，21歲黃男透過臉書認識少女，當晚間8點多騎車載她到登山步道，並佯稱要一起爬山、看夜景，2人走到一半時，黃見四下無人， 就直接在步道一處斜坡強押少女對她襲胸、性侵。

黃辯稱，剛開始女子沒反抗，只有在摸她頭的時候閃一下，還以為她是在害羞；辯護人稱，女子體型比黃還要高大，若她不願意和黃一起走進步道，黃又怎麼可能把她拖到案發地點？過程中女子又為何不呼救？而且性交後還讓黃載她回家，不符合常理。

女子證稱，被黃一路載到五酒桶山，黃對她毛手毛腳，還一直拉她上去，最後就坐在水泥步道上，黃朝她摸胸、下體，並用手指性侵，自己反抗說「可以不要這樣嘛？」但黃堅持說要，就繼續還跨坐到她身上，直接掏出生殖器性侵，也沒有戴保險套直接射在她褲子，整個過程都違反她意願。

她還說，現場沒有其他人經過，自己已經嚇到不知該怎麼辦，且身為1個女生也不知該怎麼和路人說剛才發生的事，被黃載回家後就立刻和朋友說，隔天到醫院驗傷；法院認為，女子在偵查、審理證述相符，沒有矛盾應可採信。

且黃事後還傳訊息說「寶貝，你會不會不理我」，女子則質問「你這樣對嗎？」「我是真的很擔心我自己」、「我當下真的差點抓狂」，顯然是對於超性侵後感到氣憤。

關於黃辯護人稱，女子體型比黃男壯部分，法院審酌，女子年紀尚輕，黃已經是成年人，且男女生理上具有差異，不能只因女子比黃壯碩，就斷定她有能力抵抗，且她隻身在野外遭害，其驚慌失措而不知自保情況並非沒有。