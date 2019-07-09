又見狼師？半夜傳訊女國中生「脫好、再打開」

2019-07-09 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南又傳有狼師。示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台南又傳有狼師，台南市一名國中女學生家長今年2月向學校舉發，指學校的社團老師，半夜凌晨4點，line訊息給女學生「到被子裡去、脫好、再打開」，疑似視訊要女學生脫衣給狼師看藉此手淫，女學生的手機裡還有裸照，兩人可能已有親密關係，但2月檢舉至今，仍未有調查結果，該名狼師雖然已離開這所國中，但仍在其他學校帶社團，家長怒吼「學校與教育局就是這樣處理事情的嗎？」

教育局今天派員前往學校了解，學校表示，因為老師已經離開學校，多次通知老師到校接受性平調查，但老師都說沒有接到通知，教育局表示，依規定學校在知悉後展開調查的期限是4個月，目前已經過期，但仍希望學校盡快完成調查，如果查證屬實，必須要公布不適任老師的姓名，避免再有其他學生受害。

家長則表示，學校在事發後，校長曾要求簽下「不同意調查聲明書」，似乎想要吃案，而且從沒有接到學校性平調查的通知，但學校卻表示沒有吃案，也沒有要家長簽聲明書，多次通知家長，家長都沒有到校，校方也很困擾，這名女學生目前已經畢業。

家長表示，並沒有買手機給女兒，但今年1月24日突然發現國三的女兒房裡有手機，女兒當時很緊張，表示是用自己的錢買的，家長要求看手機內容，發現內容極盡猥褻，非常震驚。

除了在手機裡兩人談情說愛，老師傳給學生「愛你、真的愛你」、「上輩子欠你」等，還要求女學生脫衣給他看，「現在、我想快速放鬆、沒脫好等我喔」、「到被子裡、脫好、再打開」，女學生疑似月事來，狼師還要女學生脫光只穿短褲，「先上半場」。

家長還在手機裡發現女兒的全裸照片，認為女兒可能是被老師要求拍照傳給老師看，氣憤不已。後來才知道手機就是狼師買給女兒的，方便兩人私下聯絡。

據悉，這名年過半百的男老師是在學校裡負責帶科學展覽，由於說話風趣，而且教學活潑，學生都會得獎，很受家長及學生的歡迎，而之前該名女學生也曾被這名老師帶到外縣市參加科展，兩人有在外過夜，家長疑心狼師已誘姦女兒。

家長在2月1日向學校舉發，之後過年休假，學校在2月18日通報教育局，並與該名老師解除合約，但事後卻沒有進一步的調查結果，而這名老師在離開後，一直聯絡不上，但從臉書上來看，仍帶著學生四處參加科展相關活動；而據學校了解，這名老師不僅在該國中任教，其他的國中、高中及大學都有教課，是否還有其他學生受害不得而知。