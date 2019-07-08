狼師舌吻指侵學生達20年 人本：其他老師根本就知情

2019-07-08 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市驚爆狼師長期性侵害學生，人本文教基金會今天表示 ，目前陸續還有其他的受害者出來指控，受害的學生不只26人，而且最可惡的是學校很多老師、校長，根本就長期知道這件事情，卻不問不理、包庇狼師，坐視學生繼續受害，如果教育局沒有調查懲處，人本將繼續公布其他的相關資料。

台南市張姓國小老師被人本踢爆在20多年的教學生涯中，涉嫌性侵害多名學生，而且在第一所學校出事後，沒有遭到懲處，轉到另外一個學校繼續侵害其他學生。

教育局表示，目前掌握的資料，受害學生共有26名，分別是之前一所國小12人，及後續的一所國小14人，教育局並強調，會針對兩校的人員是否知情卻不報，進行調查，絕不寬貸。

人本南部辦公室主任張萍表示，這名狼師的惡行不勝枚舉，包括要學生一個個進入視聽室、脫褲子給他拍照，並要學生坐在他的大腿上，讓他上下其手，及在游泳池的更衣室裡面，拍攝學生更衣的情況。

還有針對特定的學生利用下課時間把學生帶到教室裡面關閉門窗及窗簾，在其中對學生有舌吻、指侵下體，全身亂摸等行為。

張萍表示，事發之後學校都表示事前不知情，但是她掌握相當多的證據，證明學校裡面的老師根本就知情，有1名學生被帶到教室亂摸出來役，另外一名老師問學生「你有沒有被摸」，如果不知情老師為什麼會這麼問。

還有張姓老師在前一所學校任教時，因為把學生帶到音控室裡面要求脫衣拍照，被很多家長指控，當時學校進行調查，還針對3名學生錄音訪問，但是事後校長卻到學生家裡一一安撫「吃案」，並沒有提報，還讓這名老師轉校成功，人本都握有人證。

人本今天並指控教育局表示，教育局說針對全案要有專門的投訴管道，但是卻只是利用之前的性平管道，讓受害人投訴困難，不過人本已經接到很多投訴，會再整理公布。

人本表示，這名老師49歲，第一什學校7年、第二所國小18年，而目前收到最早的投訴是在88年時，但是相信可能在更早之前還有學生受害。