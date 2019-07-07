狼師涉性侵20年 教長重話：絕不容許姑息或包庇

2019-07-07 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台南張姓老師遭控涉性侵女學生，且長達20年，今年5月底被解聘。教育部長潘文忠今天在臉書發文表示，這兩天，他得知有台南國小的孩子在校園內遭受到性侵，感到非常非常沈痛。目前該案件已由台南市教育局督管，經性別平等教育委員會調查屬實，已解聘該名教師，且終身不得聘任為教師，同時也依性別平等教育法展開對相關失職人員的調查，啟動受害學生的輔導機制。「就算只是一位不適任教師，也可能會對孩子造成一輩子傷害，這也對絕大多數認真教學的老師們是一種打擊。」

潘文忠說，今年初教育部對教師法進行修訂，主管機關更能對狼師、性侵、虐童等不適任教師主動出擊，有法源可明確快速處置、淘汰；近日也同時公告校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則的修訂草案，事件涉及多校時，學校得合組調查小組防止互踢皮球，學校接獲狼師檢舉案時，應交給性別平等教育委員會調查，不得另設調查機制。