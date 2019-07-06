狼師涉性侵20年 人本：有人長大後才知同班女生也受害

2019-07-06 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南張姓老師遭控涉性侵女學生長達20年，今年5月底被解聘，對於至今事件才爆發，人本教育基金會南部辦公室主任張萍指出，不論是教育單位、學校老師都應如實通報，家長也該反省是否未曾注意孩子透露的訊息，別讓自己成為加害者，甚至成了共犯結構。

張萍表示，有受害者描述過去與張師獨自相處情形，指張師趁著下課將她留在教室，門窗鎖起來，窗簾也拉起來，對她上下其手，並會叮嚀「這是爸爸疼女兒做的事情，妳不能講」；即使有其他老師知道張師會偷拍女學生，也都沒下文。

張萍說，由於該師善於經營與家長的關係，即使有些女學生回家跟父母試探性說「老師親我臉」，有父母就回「那是因為老師喜歡妳」，導致年幼的女學生認知錯誤，或是求助無門，乾脆封口。張萍說，這3個月追查之下，有20幾歲的受害人才驚覺原來以前班上的女生有大半都慘遭毒手。

「教育單位應該積極預防、主動查黑數！」張萍認為，學校老師針對性平案件不該是睜一隻眼閉一隻眼，家長也要注意孩子的變化，別讓隱匿變成性侵的共犯結構，另外，學校應積極聯繫畢業校友，並向在校家長舉辦說明會，另外，該國小畢業生可能會就讀的國中也要辦說明，設法聯繫可能的受害者，讓她們知道現況再看要不要舉發。