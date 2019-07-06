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國小狼師涉性侵學童 校長：同事、家長都很信任他

2019-07-06 17:37聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南張姓國小老師遭人本基金會爆料，20年來涉性侵10多名學生，台南市教育局長鄭新輝今天下午率該國小校長出面說明，校長說，3月底接獲家長向警方報案後，即進行校安通報啟動性平調查，大家對於此事都相當驚訝，因為該名老師熱心服務、教學獨特，不論是同事、家長都很信任他，校長同時也向受害同學給予最深歉意。

校長表示，針對此事分為調查、輔導、策進三階段，3月26日接獲報案後即進行校安通報，啟動性平調查，針對老師教過的學生一一訪談，了解是否還有其他受害者。

校友部分，學校也建立申訴管道，讓受害校友可以回來舉報，同時校方也與人本基金會合作，因為有些是由人本受理，再進到學校調查。

校長說，師生對此感到相當痛心，大家過去都很相信張師，該老師很熱心服務，且有資訊相關專長，教學上有獨特方法，經常到外面演講，因此在同仁或老師眼中教學方面是好的；平常他對孩子也很好，家長也很信任他。

校長指出，依照目前方式在察覺性平案件確實需要策進，7月底會有下一波報告出爐，希望若有其他受害者可以回來母校尋求協助，校方會給予協助還給同學公道，針對每個案件所發生的情形進行檢討改善，相關人員也會咎責。

台南張姓國小老師遭人本基金會爆料，20年來涉性侵10多名學生，台南市教育局長鄭新...
台南張姓國小老師遭人本基金會爆料，20年來涉性侵10多名學生，台南市教育局長鄭新輝（圖）今天下午率該國小校長出面說明。記者鄭維真／攝影
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教育局性侵
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