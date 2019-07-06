親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警遇刺身亡
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

若罷工今落幕 長榮：航班最快7月底前陸續恢復

婚變後首度現身 宋慧喬憔悴快閃

校園爆性侵 資深教育人士：姑息風氣讓狼師橫行20年

2019-07-06 13:07聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市一名外號「大紅帽」的國小老師今年3月遭爆性侵任教學生長達2年，台南市教育局調查屬實後，已立即依法解聘該名教師，且終身不得再聘任為教師，經查該名老師曾獲資深優良教師獎，還被其他老師讚許「教育界的美麗風景」，但人本基金會今召開記者會公布追查得知，該名老師性侵學生跨越兩校且長達20年，已知受害學生已有10多人。

事件在今年3月爆發後，就有狼師任職的學生在網路上爆說「國小就聽說他會亂摸女學生」，還「愛拍女同學泳照，連不是他們班的學生也闖進去拍」，男同學則被他打得很慘。該名女學生還很自責說，「我們這群人和10幾名被害人的家長都是加害者」，當時聽說過後「因為是老師不敢相信」以為「是小朋友想太多」，所以不在乎這件事，如果當初有人覺得嚴重，就不會有今天這個局面。

一名資深教育界人士感慨說，這件校園性侵害長達20年且跨越兩校，該名老師曾任教過的兩所學校，均已展開詳細調查，牽連的人員相當多，相關責任要如何追究，有無知情卻隱匿不報，應是後續懲處的重點，但他認為校園長期瀰漫「姑息」風氣，即使有聽到風聲，即使有人耳聞，但也不會去舉報不會主動追查，多半會有「只要不是我的事就好」的心態。

該名教育界人士認為，國小校園是沒有科層制度，年資是一切，不在乎考核、升官，因行政職無人想兼任，如果不遴聘校長，幾乎無人重視，學校雖成立各種性評會、教評會、考核會等等，但所有的成員都是一樣的，都是該校教師，加上又是「鐵飯碗」保障，校園風氣多半是「各人自掃門前雪」。

目前該起校園狼師已知受害者多達10多人，該教育界人士也痛心說，學校每個學期都在宣導友善校園，教導孩子面對性侵和霸凌，要勇於舉報或打113婦幼保護專線，但為何被害學生都不敢或不願舉報，應深切檢討是有那個環節做錯或沒有做到，讓孩子不願信任老師和大人。

性侵教育局
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

資深優良教師涉性侵女學生達20年 2被害人出面指證

2019-07-06 15:37

小籠包攤商愛慕女子強壓「打一砲」 女子錄影自救

2019-07-06 14:38

優良教師涉性侵女童20年 藉到校補習名義關門伸狼爪

2019-07-06 13:09

台南小學老師性侵女學生20年 人本：隱匿者豈能無罪

2019-07-06 11:22

國小教師遭爆性侵 調查發現還涉不當管教

2019-07-06 11:14

曾獲資深優良教師獎 台南國小導師遭爆性侵學生20年

2019-07-06 09:46

官方版渣男十大經典台詞中過幾招？ 真實案例對話大公開

2019-07-05 19:28

法官性騷女助理丟官 再審仍敗、聲請釋憲大法官也不理

2019-07-05 18:06

已經口腔癌第四期了 復建時他還摸女護理員的胸

2019-07-05 16:10

惡狼持長刀逼做SM 要她穿水手服還綁頸手腳

2019-07-04 22:26

女同事穿短裙上樓 她偷拍裙底還「分享」被起訴

2019-07-04 20:30

下面痛痛的？4歲女童一句話揪出彩券行老闆是狼

2019-07-04 15:37

台中殯儀館女廁偷裝針孔 變態大叔被逮稱：一時好奇

2019-07-04 13:54

霸道總經理硬上人妻下屬 全裸狂蹭股溝她哭喊：好噁心

2019-07-04 13:03

邀飯局不成…摸臀圖書館志工妹 老不修還辯「被設局」

2019-07-04 11:58

硬幫女兒洗澡 舔背、捏胸獸父遭判刑

2019-07-04 11:46

當街襲胸、摸臀、摸私處被捕 辯稱她是我女友

2019-07-04 09:43

講好各睡單人床 大陸男大生半夜越界摸乳、猥褻下體

2019-07-04 07:54

19歲男性侵金錢豹酒女 賠60萬元和解

2019-07-03 22:03

開心準備床戰3P 竹科工程師險遭仙人跳

2019-07-03 20:31

獨／美腿控侵入校園 公用電腦看A圖還「上下套弄」

2019-07-03 20:04
看更多

熱門文章

長榮空姐稱病卻血拚 1年上班154天遭資遣

2019-07-05 21:48

接戰書被放鴿子 館長：等到今晚8時 一定打斷你的腿

2019-07-06 09:32

資深台南市前議員陳文賢車禍命危 晚間返家拔管

2019-07-05 22:45

曾獲資深優良教師獎 台南國小導師遭爆性侵學生20年

2019-07-06 09:46

錯了嗎？鐵警與歹徒纏鬥喪命 他們忙拍照遭網友撻伐

2019-07-05 19:37

假訊息影響大選 調查局鎖定六大網站清查

2019-07-06 08:22

李承翰親人設捐款專戶 熱心阿伯送奠儀到派出所

2019-07-05 16:34

台南前議員嚴重車禍 搶救40分鐘恢復心跳

2019-07-05 21:05

確定對戰館長！練喻軒稱雙方團隊已溝通好 來台時間曝光

2019-07-06 10:35

汽車開到機車待轉區待轉 網友一句話點出原因

2019-07-05 19:33

台南南化貨車轎車擦撞 3人重傷送醫

2019-07-05 19:24

越南夫婦逾期非法打工 藏身公墓被查獲

2019-07-05 19:27

拳頭硬了！無照又酒駕上路 大叔拒測吃18萬6千元罰單

2019-07-05 17:39

稀有姓氏鬧笑話！她小時候綽號「屁股癢」氣到改名

2019-07-06 11:16

六旬婦人勒斃七旬老翁 還拿橡皮筋綁下體

2019-07-06 08:25

用命抓暴徒 當警槍變裝飾 是誰綁住了警察的手？

2019-07-06 09:00

台南小學老師性侵女學生20年 人本：隱匿者豈能無罪

2019-07-06 11:22

三立「甘味人生」爆潛規則 前總監項德純涉收回扣遭起訴

2019-07-05 19:29

影／轎車衝出國道護欄 華航副機師車斷兩截慘死

2019-07-06 10:39

下輩子別再當警察！警曝菜鳥時期值勤後痛哭「我們也很怕」

2019-07-06 09:20

六旬小三殺男友、綁下體後逃逸 未料出車禍被逮

2019-07-06 12:54

讓女兒找工作沒負擔 失業父幫還學貸感動網友

2019-07-05 16:41

獨／彰化縣警友會首見藍綠角力 黃信雄當選理事長

2019-07-05 22:03

悼陳俊朗、李承翰 101大樓點亮LED燈：謝謝您們的愛

2019-07-06 09:30

母子3人疑尋短 大兒子死於一氧化碳中毒

2019-07-05 17:51

彰化縣警局也有「369」？ 36是真新聞9是假消息

2019-07-05 19:38

員警遭撞肝腸出血 徐國勇護警：妨礙公務、立即逮捕

2019-07-06 10:14

葉毓蘭指他曾堅撤鐵警局 李逸洋：非事實

2019-07-05 19:55

嘉義警遇刺身亡解剖報告出爐 檢：失血過多不治

2019-07-05 17:10

哽咽祭拜殉職勇警 吳敦義：國家社會對不起李承翰

2019-07-06 11:48

桃園殺妻分屍一審判死刑 法院：若判無期將違背正義

2019-07-05 17:53

台中老農夫左大腿中彈 昏迷指數6尚未脫險

2019-07-06 13:07

前議員拋飛車外 南化車禍2死1傷

2019-07-05 23:50

影／打火弟兄誤踩水帶扭傷 副大霸氣：現在就去醫院

2019-07-05 17:57

官方版渣男十大經典台詞中過幾招？ 真實案例對話大公開

2019-07-05 19:28

勇警殉職...一鐵一保 雙警防彈衣不離身

2019-07-05 23:54

佛學兒童夏令營放生小鸚鵡 違法害死鳥 寺方急道歉

2019-07-06 14:06

滷味商標惹議 「老天祿」告贏「上海老天祿」二代兒媳

2019-07-05 17:35

有衝突、被投訴報告就寫不完 他嘆：警察沒人權尊嚴

2019-07-05 17:11

不滿妻離婚小鮮肉21樓鬧輕生 警忍軟腳窗旁搏感情

2019-07-06 08:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top