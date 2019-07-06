校園爆性侵 資深教育人士：姑息風氣讓狼師橫行20年

2019-07-06 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市一名外號「大紅帽」的國小老師今年3月遭爆性侵任教學生長達2年，台南市教育局調查屬實後，已立即依法解聘該名教師，且終身不得再聘任為教師，經查該名老師曾獲資深優良教師獎，還被其他老師讚許「教育界的美麗風景」，但人本基金會今召開記者會公布追查得知，該名老師性侵學生跨越兩校且長達20年，已知受害學生已有10多人。

事件在今年3月爆發後，就有狼師任職的學生在網路上爆說「國小就聽說他會亂摸女學生」，還「愛拍女同學泳照，連不是他們班的學生也闖進去拍」，男同學則被他打得很慘。該名女學生還很自責說，「我們這群人和10幾名被害人的家長都是加害者」，當時聽說過後「因為是老師不敢相信」以為「是小朋友想太多」，所以不在乎這件事，如果當初有人覺得嚴重，就不會有今天這個局面。

一名資深教育界人士感慨說，這件校園性侵害長達20年且跨越兩校，該名老師曾任教過的兩所學校，均已展開詳細調查，牽連的人員相當多，相關責任要如何追究，有無知情卻隱匿不報，應是後續懲處的重點，但他認為校園長期瀰漫「姑息」風氣，即使有聽到風聲，即使有人耳聞，但也不會去舉報不會主動追查，多半會有「只要不是我的事就好」的心態。

該名教育界人士認為，國小校園是沒有科層制度，年資是一切，不在乎考核、升官，因行政職無人想兼任，如果不遴聘校長，幾乎無人重視，學校雖成立各種性評會、教評會、考核會等等，但所有的成員都是一樣的，都是該校教師，加上又是「鐵飯碗」保障，校園風氣多半是「各人自掃門前雪」。

目前該起校園狼師已知受害者多達10多人，該教育界人士也痛心說，學校每個學期都在宣導友善校園，教導孩子面對性侵和霸凌，要勇於舉報或打113婦幼保護專線，但為何被害學生都不敢或不願舉報，應深切檢討是有那個環節做錯或沒有做到，讓孩子不願信任老師和大人。