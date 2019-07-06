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曾獲資深優良教師獎 台南國小導師遭爆性侵學生20年

2019-07-06 09:46聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市一名外號「大紅帽」的國小導師遭爆性侵學生長達20年，台南市教育局調查屬實後，已立即依法解聘該名教師，且終身不得再聘任為教師。該名導師曾獲資深優良教師獎，被其他老師讚為「教育界的美麗風景」，但目前已有10多年前其任教的學生向教育局舉報遭性侵，已知的受害者多達10多人。

人本教育基金會今天召開記者會，指出台南一名國小導師平時樂於協助學校行政，常在學校舉辦的活動擔任攝影工作，在班上則會請學生吃東西，將照片燒成光碟片送家長作紀念，甚至免費課後輔導，深深獲得家長的信任；他也常受邀到其他學校分享投影教學技術，有老師稱讚他是「教育界的美麗風景」。

不過，基金會指出，該名曾獲「20年資深優良教師獎」的老師於今年3月底被踢爆性侵女學生長達2年，基金會工作人員認為案情不單純，經過3個月的追查找到10多名受害人，得知其犯行長達20年，並橫跨2校，且學校早在18年前就知道，卻沒有通報、解聘。

南市教育局回應，3月下旬接獲通報該導師涉及違反性平事件後，立即要求校方組成調查小組， 5月27日該校性平會調查確認並通報，隔天就依法解聘該師，並同步通報全國不適任教育人員資訊網，讓該師終身不得繼續任教於教育界。據了解，該師於第一所學校任職時間短暫，當時因沒有性平法，學校對於相關通報等觀念較為缺乏，10多年前該師轉任第二所學校。

調查過程中，還有在校及畢業生對該師提出舉報，教育局已掌握並啟動全面調查，預計在7月底會完成全案調查報告。教育局痛斥，該名老師對學童伸出狼爪，不僅違反教育人員專業倫理，已有損教育人員形象，針對所指涉的人員也會逐一檢討其行政疏失責任，若有任何包庇或其他違法行為，會依法追究處理，後續若有違法或擴大調查的必要，也會組調查小組並請政風單位介入，以釐清權責。

台南一名國小導師被控性侵學生長達20年。示意圖／ingimage
台南一名國小導師被控性侵學生長達20年。示意圖／ingimage
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教育局性侵
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