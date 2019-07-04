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惡狼持長刀逼做SM 要她穿水手服還綁頸手腳

2019-07-04 22:26聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

男子「阿誠」去年底以3500元代價找女子援交，卻持刀架在女方脖子上，強迫她進行SM性虐式性交，被害人怕被殺掉，任由擺布，阿誠以情趣束綑綁頸、手、腳，性凌虐被害人，還錄下整個凌辱過程，經被害人報警查獲，而他已與女方達成調解，台中地院依加重強制性交罪將他判刑4年2月、強制罪判3月。可上訴。

判決書指出，去年12月間「阿誠」（化名）以手機與援交妹相約以3500元進行性交易，當晚他駕車載她至摩鐵，待二人先後梳洗完畢，他親吻、並撫摸她的胸部及下體後，以長刀架住她的頸部，要求她配合他從事俗稱SM之性虐式性交，女方因擔心遭殺害，而不得不應允，任由擺布。

他以自備的白色塑膠束帶反綁援交妹雙手，之後改SM情趣束將她頸部、雙手及雙腳綑綁，並未經她同意，以2支手機分別架設在枕頭附近及遠處以為攝影器具，錄製性交過程。

「阿誠」隨後以3支情趣按摩棒、手指性侵被害人，期間他並以其叔叔是黑道，若不配合就是殺掉，並要求女方輸入密碼開啟手機，供他檢視查閱其父母之手機號碼。並恫嚇稱「不講（密碼）是不是想死在這裡？」，他再要女方換穿他攜帶之水手服供他拍攝，再性侵被害人。

事後，他不斷要求援交妹傳送裸照供其欣賞，並要求與她再度見面，被害人未依其請求拍攝裸照傳送，他即恐嚇要將裸照傳給她父親，經被害人報警查獲。

男子「阿誠」去年底以3500元代價與援交妹嘿咻，持刀架在她脖子上，進行SM性虐式...
男子「阿誠」去年底以3500元代價與援交妹嘿咻，持刀架在她脖子上，進行SM性虐式性交，台中地院依加重強制性交罪將他判刑4年2月、強制罪判3月。圖／本報資料照
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援交裸照性侵

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