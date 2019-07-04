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連環撞！法國700人冰河單車賽 選手失控撞成一團

空拍機拍海邊美照 他一看畫面…大叫妻小快逃命

霸道總經理硬上人妻下屬 全裸狂蹭股溝她哭喊：好噁心

2019-07-04 13:03聯合報 記者曾健祐╱即時報導

邱姓科技公司總經理前年5月邀已婚的女經理到美國出差，入住5星級飯店時卻全裸闖進浴室，朝她襲胸、抓摳下體猥褻，女子尖叫哭喊仍慘遭性侵，回想起來仍痛斥「好噁心！」邱卻反控她是為升官才不實指控，法院不採信邱辯詞，依強制性交罪判他有期徒刑4年8個月。

檢警調查，邱男在當地晚間8點多，趁女經理淋浴沖澡時，脫光自己衣服衝近浴室，強抱襲胸抓下體，女子咬他虎口逃離又被拖上沙發，最後在台灣駐外人員協同當地警方逮捕邱，女子飽受驚嚇一身狼狽不停顫抖，檢方偵結依強制性交罪嫌起訴邱。

審理時，邱辯稱女經理是有夫之婦，但彼此仍以男女朋友關係交往，也曾多次共進燭光晚餐， 當時女經理是單純陪他去美國度假，與公司業務無關，但期間2人發生3次嚴重衝突，對方提出要分手費、晉升職位等，還說在浴室是她先失控拉扯，為保護才抱住她，結果被反咬虎口。

邱還說，和女經理交往3個月，知道她已婚所以都沒傳任何曖昧言語，返台後對方提出要300萬元賠償，並在公司召開性平會施壓導致他離職，結果自己卻積極爭取主管職位，認為女經理是不滿分手，並狹怨報復提出的不實指控。

女經理證稱，邱跟她聊職涯規劃，畫了一些大餅給她，還說要替她升職，自己當下真的有被說動，卻要求要刪除彼此LINE對話紀錄，覺得對方根本是提交換條件；在飯店淋浴時，邱突然全身赤裸闖進來，自己當下「呆掉更勝於恐懼」，邱還用可怕的眼神打量她身體。

她表示，自己尖叫求助，邱用下體頂著她，還用手捏乳房，甚至用手指摳、抓下體性侵，自己很用力咬他虎口，咬到噴血才掙脫，作證時仍餘悸猶存，不斷強調「他好噁心、好噁心」；她也強調，在案發前非常尊重邱，覺得2人亦師亦友，認為他是好老闆。

女經理友人也說，當時聽她講遭害過程，對方整個情緒崩潰，說到一半大哭，不斷哭喊說「好可怕、好可怕」，還說邱用下體磨蹭她股溝，並表示這是認識她，第一次見她這麼害怕、無懼的模樣。

法院審酌多名證人證詞，不採信邱辯詞，認為他和女經理身為上司、下屬關係，卻為滿足一己性慾，不顧女子反對以強暴方式性交，造成她身心極大創傷痛苦，不僅未為下屬表率，反而一再指責女子有目的、為升職才和他接觸，依強制性交罪判他有期徒刑4年8個月。

邱姓總經理硬上已婚的女員工，法院依強制性交罪判他4年8個月。示意圖／ingima...
邱姓總經理硬上已婚的女員工，法院依強制性交罪判他4年8個月。示意圖／ingimage
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