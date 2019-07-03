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19歲男性侵金錢豹酒女 賠60萬元和解輕判2年

2019-07-03 22:03聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

蕭姓男子3年前到金錢豹金山店消費，帶酒醉的酒女「小芳」至摩鐵性侵害，性交過程中被害人恢復意識，推開他，蕭即毆打她，並恐嚇如不與他嘿咻，他就會「一直打、一直打」，性侵被害人得逞，法官審理時，蕭賠償被害女60萬元和解，台中地院予以減刑，依強制性交罪判刑2年。

判決書指出，22歲的蕭男於2016年6月14日，前往中市「金錢豹金山店」消費，見陪酒小姐「小芳」（化名）不勝酒力，即將她帶出場，駕車將她載至「沃夫汽車旅館」，趁她酒醉不省人事，性侵害被害人。

「小芳」於性交過程中恢復意識，即推開蕭男，並告知「我不要」、「不要碰我」，並欲以手機向其經紀人邱男求救，蕭明知她無意願與其發生性行為，向她佯稱2人現在「芭蕾經典汽車旅館」，待她告知其經紀人邱男其人在「芭蕾經典汽車旅館」後，即將她手機關機，致邱無從到現場搭救，

蕭男再徒手毆打「小芳」，致她因而受有左眼瘀青、右臉瘀青、右上臂及右大腿抓傷、左前臂抓傷等傷害，並向她恫稱「如果不願與其發生性行為，會一直打、一直打」等語，以此性侵害被害人得逞。經被害人報警處理。

合議庭考量，蕭男犯案時年僅19歲，因年輕識淺，血氣方剛，一時無法克制衝動而犯案，且犯後坦承犯行，知所悔悟，又以60萬與被害人達成和解，遂予以減刑，判刑2年。

蕭男到金錢豹金山店消費，帶酒醉的酒女「小芳」至摩鐵性侵害，法官審理時，蕭賠償被害...
蕭男到金錢豹金山店消費，帶酒醉的酒女「小芳」至摩鐵性侵害，法官審理時，蕭賠償被害女60萬元和解，台中地院予以減刑，依強制性交罪判刑2年。圖／本報資料照
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性侵汽車旅館金錢豹

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