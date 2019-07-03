鬼父7度硬上女兒 老婆驚見父女亂倫 法院判5年10月

2019-07-03 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



楊姓人父為發洩性慾，2015年起多次朝讀國中的女兒下手，多次載她去偏僻草叢性侵，又在家命對方替自己口交、硬上，少女雖氣憤卻不敢反抗，直到楊的獸行被妻子撞見，經勸說下他才主動向警方投案，法院痛斥他罔顧人倫，但考量符合減刑要件，依7個妨害性自主判他有期徒刑5年10個月。

檢警調查，楊一開始趁著騎機車載女兒上學途中，故意繞到偏僻的草叢、樹林，要她脫掉褲子坐在車上性侵得逞，楊並趁家人外出，只剩女兒和他獨處時，命對方替他口交，之後又把睡在沙發上的少女強拉下地板硬上，結果楊妻子正好回家，一進門就撞見父女亂倫的情景。

楊妻不敢置信，嚴厲痛斥先生後，直到雙方冷靜，楊才在老婆勸說下前年7月到轄區派出所自首，檢警訊問時，楊均坦承犯行，表示有7次度對女兒性侵。

而少女供稱，爸爸和她發生關係時，自己覺得很生氣，但又不能拒絕，也不敢跟親友、同學或老師說，因為害怕父親會生氣動手打她，但過程中有試著想推開爸爸，但對方還是繼續做。

院方考量，楊身為她親生父親，案發地點又在載她上課、住家等每天無可迴避之處，足以認定少女是處於無助、不受保護等孤立無援狀態，認定她供稱因為害怕不敢反抗有理由。