親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

吃益生菌這5大錯別犯 搭配洋蔥、香蕉...有你不知的好處

法老大拍賣？「圖坦卡門千年頭像」的國家贓物爭議

鬼父7度硬上女兒 老婆驚見父女亂倫 法院判5年10月

2019-07-03 08:09聯合報 記者曾健祐╱即時報導

楊姓人父為發洩性慾，2015年起多次朝讀國中的女兒下手，多次載她去偏僻草叢性侵，又在家命對方替自己口交、硬上，少女雖氣憤卻不敢反抗，直到楊的獸行被妻子撞見，經勸說下他才主動向警方投案，法院痛斥他罔顧人倫，但考量符合減刑要件，依7個妨害性自主判他有期徒刑5年10個月。

檢警調查，楊一開始趁著騎機車載女兒上學途中，故意繞到偏僻的草叢、樹林，要她脫掉褲子坐在車上性侵得逞，楊並趁家人外出，只剩女兒和他獨處時，命對方替他口交，之後又把睡在沙發上的少女強拉下地板硬上，結果楊妻子正好回家，一進門就撞見父女亂倫的情景。

楊妻不敢置信，嚴厲痛斥先生後，直到雙方冷靜，楊才在老婆勸說下前年7月到轄區派出所自首，檢警訊問時，楊均坦承犯行，表示有7次度對女兒性侵。

而少女供稱，爸爸和她發生關係時，自己覺得很生氣，但又不能拒絕，也不敢跟親友、同學或老師說，因為害怕父親會生氣動手打她，但過程中有試著想推開爸爸，但對方還是繼續做。

院方考量，楊身為她親生父親，案發地點又在載她上課、住家等每天無可迴避之處，足以認定少女是處於無助、不受保護等孤立無援狀態，認定她供稱因為害怕不敢反抗有理由。

法院認為，楊男為滿足自身性欲，不尊重女兒性自主權，朝她強制性交7次，所生危害非輕，審酌他主動向警方自首接受裁判，符合自首減刑要件，依1個對未滿14歲女子強制性交罪判3年8個月，6個成年人故意對少年犯強制性交罪各判1年8個月，合併應執行有期徒刑5年10個月。

楊男7度性侵女兒，還被妻子撞見，經勸說下主動自首，法院判他5年10個月徒刑。示意...
楊男7度性侵女兒，還被妻子撞見，經勸說下主動自首，法院判他5年10個月徒刑。示意圖／ingimage
分享

性侵自首妨害性自主

相關新聞

退休警員硬上姐妹花 炫耀偷拍性愛影片稱「妳好陶醉」

2019-07-02 22:35

髮型設計師與女顧客畸戀 還嗆女方丈夫判賠

2019-07-02 20:26

男子約嫩模拍COSPLAY 偷拍更衣畫面卻因膠帶不黏被抓

2019-07-02 17:58

獨／詭異！運動中心淋浴隔板遭鑽孔 業者祭出懸賞抓賊

2019-07-02 16:52

抓人妻胸下體稱治病 還逼嘿咻20次抵2千萬債遭判刑6月

2019-07-01 16:31

同居男友離家她深閨寂寞 半夜邀鄰居嘿咻被抓姦

2019-07-01 14:29

男子假冒長榮航空主管 騙求職女穿內衣褲讓他面試

2019-07-01 13:58

他和傳播妹關廁所 認親吻挨告性侵卻無罪

2019-07-01 12:29

男子性侵未成年義女5次服刑17年 義女再告一案判無罪

2019-07-01 11:12

性侵高職女 55歲竹聯幫堂主跑路2月 終於落網

2019-07-01 00:52

少女撤告30歲前科男友 法官拒絕輕判

2019-06-30 16:25

養護中心色狼強搓女病患胸部 外籍看護幫抓狼

2019-06-30 15:40

懷疑老婆跟人跑 莽夫抓狂追車還動手打人吃官司

2019-06-30 10:46
看更多

熱門文章

搭盛世公主號出遊添憾事 八旬老翁船上用餐噎死

2019-07-02 10:34

大八還沒發大財就先倒！準新娘成無辜受害者...路邊大噴三字經

2019-07-02 20:02

兒毀手機！母不道歉還嗆「i7Plus不值錢」 她怒斷友誼

2019-07-02 11:46

1年多前弟剛分發7天後殉職 哥今同一派出所當實習警

2019-07-02 10:39

退休警員硬上姐妹花 炫耀偷拍性愛影片稱「妳好陶醉」

2019-07-02 22:35

最會賺錢的地檢署 彰化最近再挹注國庫1億多元

2019-07-02 12:46

辦案暗槓贓款 刑事小隊長詐47萬下場超慘

2019-07-02 11:18

驚！高雄仁武夜店遭人持AR15突擊步槍掃射

2019-07-02 09:40

拖吊車國道正中央作業遭追撞 轎車像被刀削掀頂駕駛亡

2019-07-02 11:21

妻手機壞掉借夫舊機用 他忘記裡面有嘿咻影片

2019-07-03 07:50

彰化縣首創警政全民調 辦大案的偵查佐將優先升小隊長

2019-07-02 20:08

影／他到汽車保修聯盟修Jaguar 差點命喪高速公路上

2019-07-02 12:17

大甲火車站前砍傷人 雙方認識警方追人中

2019-07-02 19:12

台灣人在日工作買屋月繳3.2萬 網驚：太便宜！

2019-07-02 16:24

取締酒駕新制上路 基市開出首張18萬元拒測罰單

2019-07-02 17:03

罵段宜康「混蛋」吃官司 和解不成誹謗判2月

2019-07-02 14:09

與女友吵架 男子上網刪光手遊角色處拘役20日

2019-07-02 11:24

他認真工作遭富三代譏笑住不起豪宅 網友：起跑點不同

2019-07-02 15:49

華航副機師失戀發酒瘋 隨機毆打騎士以5萬元交保

2019-07-02 18:13

鬼父7度硬上女兒 老婆驚見父女亂倫 法院判5年10月

2019-07-03 08:09

空姐老婆出軌愛上「小狼狗」 綠帽夫求償獲賠10萬

2019-07-02 10:22

離大陸最近 大二膽派出所揭牌啟用

2019-07-02 11:23

萌柴犬走失離家3公里 正妹女警po網順利聯絡上家人

2019-07-02 18:37

黃敏惠路過關心汽車偷盜 被害人送禮遭婉拒

2019-07-02 10:34

髮型設計師與女顧客畸戀 還嗆女方丈夫判賠

2019-07-02 20:26

埔里男酒駕雙載遭逮 後座乘客未成年免連坐罰

2019-07-02 12:13

管中閔兼職案列6大爭點 律師們這樣分析

2019-07-03 08:36

雲林縣警局職務調整 19人大調動

2019-07-02 19:13

酒駕新制首日嘉縣查獲20件酒駕 乘客連坐共3件

2019-07-02 10:33

台82線快速公路又車禍 大貨車轎車相撞2人受傷

2019-07-02 12:54

韓國瑜護唇膏事件！三立不滿提告名嘴 檢方不起訴

2019-07-02 15:26

高中女負氣出走流浪到墾丁 夜宿超商餓到有氣無力

2019-07-02 11:37

高雄仁武、楠梓交界貨櫃車翻覆 交通打結近漸舒緩

2019-07-02 15:58

國外老師正顎手術後神經永久麻痺 知名醫師判賠109萬元

2019-07-02 14:14

男子與老闆娘女兒談戀愛 趁送她回家竟當起小偷

2019-07-02 14:16

前男友借錢未還 她竟找友人幫忙毆打、擄人

2019-07-02 11:23

有效嚇阻！酒駕新法昨上路 台東取締僅2件

2019-07-02 10:34

獨／詭異！運動中心淋浴隔板遭鑽孔 業者祭出懸賞抓賊

2019-07-02 16:52

影／3歲萌娃苦瓜臉練柔道 下一秒哭找媽咪萌翻全場

2019-07-02 12:17

轎車撞拖吊車 削掉車頂駕駛亡

2019-07-03 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top