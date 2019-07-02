退休警員硬上姐妹花 炫耀偷拍性愛影片稱「妳好陶醉」

2019-07-02 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



警察退休的楊姓男子13年前和女友同居時，逼女友讀國小的大女兒看成人片後硬上，又強迫小女兒填寫自製的色情問卷，還以警察要採精液為由性侵她，甚至將蹂躪2人過程偷拍成影片，並拿出向小女兒炫耀稱「你那時候好陶醉」，桃園地院審理後依強制性交等罪判他16年2個月。

檢方調查，67歲楊男2006年起和女友交往，先把對方當年國小三、四年級的大女兒抱到腿上逼看成人片，上下其手猥褻後脫光她衣服性侵，後來小女兒國一時被楊強拉進房間，不顧她大喊「不要」硬上得逞，過程還用手機偷錄成影片。

楊食髓知味，還自製色情問卷列出「第一次被摸的感覺」、「生殖器放入生殖器的感覺」等問題，逼迫小女兒填寫，又拿成人書籍要她後二度性侵；姊妹兩考量家中經濟困頓，又懼怕楊發脾氣，隱忍多年成年後才向警方報案。

審理時楊矢口否認犯行，辯稱姐妹的指控不知怎麼來的；大女兒證稱，當年被性侵時很痛，但不知道他在幹嘛，所以沒有拒絕或反抗，事後楊還交代她「不要告訴別人，裝沒事的樣子就好。」

小女兒則說，有次晚回家楊問她有無和人發生關係，自己否認就被鎖進房間，楊自稱警察要採驗精液殘留，就拿紗布碰她下體並硬上，後來又拿性侵她和姊姊的影片炫耀，稱「影片我都錄好還沒上傳」、「你那時候好陶醉，你那時也不懂，只是自然反應」等語，自己也有錄音存證。

法院認為，姊妹倆在偵查、審理供詞都具體詳述，無刻意誇大或矛盾，應可採信，且警方也在楊的電腦內查獲有姊姊全裸躺在床上的照片，另有妹妹提出的錄音檔中佐證。