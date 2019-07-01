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男子下藥性侵檢求刑7年6月 法院重判8年7月

2019-07-01 12:52中央社 台北1日電

從事直銷業的吳姓男子，涉嫌下藥性侵同行女子，案發後辯稱被害人將他DNA放到私處。台北地方法院審理後，認為檢方求刑7年6月太輕，以藥劑強制性交罪判8年7月。

判決指出，吳男與被害女子都是直銷業的高階主管，兩人於民國105年間在臉書上認識，106年相約於台北市中山區一家飯店見面。

判決表示，吳男赴約前將神經安定劑加入飲料中，兩人見面時，吳男將飲料交給被害人飲用後，提議到信義商圈的飯店聊天，被害人在聊天過程中開始頭暈、流口水、嘔吐、意識不清，吳男將她帶回飯店房間性侵得逞。

吳男審理時否認下藥性侵，辯稱飲料是被害人自己買的，當天也沒有與被害人有身體接觸，沒有性侵被害人，不知道被害人如何取得他的DNA後自行放進陰道內。吳男還說被害人傳送LINE給他，表示要包養他，被他拒絕。

法官調查後，發現被害人陰道檢測出的DNA與吳男相符，吳男辯被害人以不詳方式取得DNA再放入陰道，不符經驗法則，認定吳男涉嫌下藥性侵被害人。

法官認為，吳男全盤否認犯行、飾詞狡飾、未與被害人和解，毫無悔意，檢察官具體求刑7年6月過輕，且被害人要求重罰，以藥劑強制性交罪判吳男8年7月徒刑。全案可上訴。

性侵

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