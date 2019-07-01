性侵高職女 55歲竹聯幫堂主跑路2月 終於落網

2019-07-01 00:52 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／台北報導



竹聯幫雷堂堂主張華茂（中），因性侵害女學生遭判刑卻又潛逃，警方循線將他逮捕歸案。 記者廖炳棋／翻攝 分享 facebook

竹聯幫雷堂堂主張華茂被控性侵高職女學生遭判刑四年二個月確定，他棄保潛逃被通緝，上月初登上刑事警察局通緝查緝專刊，全國警追緝；張逃亡近兩個月，昨天下午在台北市中山區被北市刑大查獲，解送台北地檢署報到。

警方說，張華茂逃亡期間多半藏匿大台北地區，靠友人及手下小弟接濟；逃亡期間偶而還會拜訪友人，近日警方大規模臨檢，加上登上要犯查緝專刊，擔心被人認出開始深居簡出，不時更換藏匿地點，仍被科偵組鎖定行蹤緝獲。

張華茂（五十五歲）綽號「石頭」，是韓國華僑；二○一五年十一月，張的孫姓小弟替一名高職女學生排解學校糾紛，張透過臉書發現女學生漂亮，要孫轉告女學生打算收為乾女兒，女學生母親不願女兒交往複雜婉拒，張仍不放棄，要女學生到公司打工。

女學生到張的公司處理簡單打掃及行政工作，張伺機追求；同年十二月十三日，張得知女學生和男友獨處遭母親責罵，建議女學生到他家暫住，等過兩天和家人都冷靜再返家，女學生未起疑暫時入住。

兩天後，張對女學生提出「一萬半套、兩萬口交、三萬全套」的性服務遭拒絕，張不顧女學生哭喊與意願，將錢丟一旁性侵得逞，完事後帶女學生到浴室沖洗滅證；隔天女學生藉口生病要看醫生，趁機透過醫院人員協助報警。

張被逮辯稱和女學生性交易，法官不採信，一審判刑四年八個月，張上訴高院反控女學生誣告；高院認為張性侵事證明確，但妨害自由罪證不足，改判四年兩個月，最高法院去年七月再次駁回張上訴，全案定讞。