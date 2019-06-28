變態繼父性侵國中少女 反抗就拿膠帶綑綁硬上

2019-06-28 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園1名變態繼父和繼女同住近10年，卻從她國中開始多次襲胸、摸下體猥褻，不顧她反抗還拿膠帶綑綁，強行親她嘴巴、胸部，更硬上性侵得逞，2年來至少下手30多次，檢方痛斥她罔顧人倫，造成少女身、心難以抹滅的傷害，偵結依強制性交、加重強制猥褻等罪嫌起訴她，建請法院從重量刑。

檢警調查，男子從少女國二開始，就陸續朝她強摸胸部、下體，後來對方抗拒，他就會拿膠帶綑綁並出言恐嚇，威脅她聽命行事，並伸舌舔胸部、嘴巴，後來變本加厲，以手指、生殖器性侵得逞。

後來男子又懷疑少女和3名男同學交往複雜，在沒有確切實證下，竟對她痛打逼問，更要求少女向警方誣指遭3人性侵一事，經少年法庭調查，也確認根本沒有此事；少女隱忍多年才說出真相，向社工人員揭發繼父的種種惡行。

檢方訊時，男子坦承有對少女又打又罵後，她才說出被朋友性侵一事，但對於自己性侵少女行為則說詞模糊，而少女指證歷歷，證稱根本沒被朋友性侵，表示都是繼父自身懷疑逼她去提告，另醫院診斷也發現她下體有陳舊性裂傷，且心裡諮商也指出少女有明顯創傷後壓力症候群症狀等。

檢方認為，男子身為少女繼父，竟罔為人倫，為逞一己私慾，不顧她心裡人格發展未健全，趁其年幼之際，長期且頻繁強制猥褻、性交，甚至有毆打施暴行為，對少女身心戕害嚴重，造成難以抹滅的嚴重傷害。

檢方偵結，依10個對未滿14歲女子加重強制猥褻、21個強制性交，以及誣告、強制等罪嫌起訴他，建請法院從重量刑，以昭炯戒。