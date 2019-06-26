鬼父襲胸指侵壓頭逼口交 女兒：一輩子都不想告訴別人

2019-06-26 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



北部一名父親從女兒國小時就陸續趁她熟睡、洗澡時亂摸下體猥褻，甚至強拉進房間襲胸、指侵，甚至逼對方替自己口交，少女隱忍多年身心受創，和同學吐露心聲還說「這是她一輩子都不想告訴別人的事」，檢方偵結依加重強制性交等罪嫌起訴男子，建請依兒少法加重其刑。

檢警調查，這名父親趁著女兒熟睡溜進房間脫掉她內外褲，對方雖已清醒，卻因為突如其來舉動令她恐懼，結果不敢出聲只能繼續裝睡，男子就以手、舌頭及生殖器磨蹭她下體，2年期間以每個月1次頻率，至少發生24次。

狼父食髓知味，後來直接親吻女兒胸部，還試圖想性侵，雖然少女不斷抗拒，反而被帶去浴室洗澡，更變本加厲強壓她的頭逼迫幫自己口交，對方後退拒絕，結果慘遭爸爸用指侵；時隔多年，少女才向親友說出實情，在母親陪同下報案。

檢方訊時，男子僅表示和女兒感情好，父母和小孩都一起睡，對於性侵一事則避重就輕，測謊鑑定時，對於「有沒有用手指指侵」、「有沒有在房間內指侵」等問題，他回答「沒有」，結果都呈現不實反應。

少女證稱，記得爸爸有次用手指伸進她下體一點點，覺得很痛，後來另一次爸爸帶她去洗澡，有舔她下體。

檢方發現，少女曾向同學反應遭爸爸性侵一事，還說這是她一輩子都不想要別人知道的事，也因為這件事很討厭自己，甚至產生自殘行為，另學校輔導紀錄、個案心裡評估等，都認為少女有明顯創傷反應。