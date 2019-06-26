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美國網紅啟示錄：Etika之死，壓垮YouTuber的網路壓力？

影／美墨邊境悲劇 父女企圖過河偷渡雙雙溺斃

被控性侵應召的3少女 竟辯「我是她們的第1個客人」

2019-06-26 12:03聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

張男被控媒介3少女與客性交易，被依違反兒童及少年性交易防制條例判刑8年10月。同時他也被控對3少女強制性交，辯稱「小蘭」是他女友，另2女他旗下應召女，他是她倆的第一個客人，即在接客前由他驗貨、試試床上功夫，法官認不能以單方指證即認為有罪，遂以證據不足，判決張男無罪。

起訴書指出，43歲的張男於2010年5月間，在台中市北區住處，性侵 「小蘭」得逞；同年6月下旬在儷晶汽車旅館性侵「小梅」得逞；同 年7月9日在他的住處性侵「小菊」得逞，檢方依強制性交罪將張男起訴。

張男到案後，雖坦承與3女發生性關係，但否認強制性交犯行，辯稱「小梅」、「小菊」都經由「小蘭」介紹，擔任他旗下的應召女，他以擔任2女的第一個客人的方式，徵求「小梅」、「小菊」同意，與2女發生性關係。並稱，他與「小蘭」是男女朋友關係，因此合意發生性行為。

「小菊」證稱，她因缺錢花用，經由「小蘭」介紹，欲透過張男媒介從事性交易，張男要求「小菊」在他面前更換衣服，並稱應召接客前，需由他驗貨，試試她的床上功夫，她雖拒絕，仍遭張男性侵得逞。

「小蘭」在檢警偵查時，證稱遭張男性侵害，但在法官審理時，一律以「不記得」、「忘記了」回應。法官認不能單憑「小梅」、「小菊」單方指證，遽為張男有罪的判決，遂以無證據證明犯行，判決張男無罪。

張男被控被控對3少女強制性交，法官認不能以單方指證即認為有罪，遂以證據不足，判決...
張男被控被控對3少女強制性交，法官認不能以單方指證即認為有罪，遂以證據不足，判決張男無罪。圖／本報資料照
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