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刪不雅照換嘿咻？ 論壇管理員遭控性侵

2019-06-18 18:12聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北一名游姓男子日前被控利用網路論壇管理員身分刪除不雅照機會，威脅不雅照女主角與其發生性關係，如果不從，就要把照片傳給對方父母，前後得逞2次，但他矢口否認犯行，堅稱是兩情相悅，案經新北地檢署調查，最後獲不起訴處分。

游男被控在2017年6月、2019年1月二度將被害女子帶到汽車旅館發生性關係，還以不雅照作為威脅，要求對方傳更多照片給他，但他矢口否認犯行；他辯稱被害女子自己同意以性關係作為刪照片的代價，也不知道對方父母的聯絡方式，沒有直接說如果不傳更多照片就要把不雅照傳給其父母。

檢方調查雙方對話紀錄，內容只見游男提及「所以你要怎麼解決」、「有什麼方法不用見面」和「跟你家人解釋吧，不用想辦法了」等語，未見具體脅迫情事。

此外，2人第一次發生性關係後仍有聯絡，且互動自然，被害女子甚至主動表示「我沒做的話，你就直接傳給我爸媽」，並傳送多張私密照給游男，與其自稱擔心照片被散布情況有別，因此對其說法存疑。

檢方認為，被害女子雖稱游男持不雅照威脅，但2人的對話紀錄只能看出游男不斷邀約見面，未以其他手段脅迫，說法僅只單一指述，全案最後因查無其他證據，最後不起訴處分。得再議。

新北一名游姓男子日前被控利用網路論壇管理員身分刪除不雅照機會，威脅不雅照女主角與...
新北一名游姓男子日前被控利用網路論壇管理員身分刪除不雅照機會，威脅不雅照女主角與其發生性關係，案經新北地檢署調查，今天獲不起訴處分。示意圖／Ingimage
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新北汽車旅館
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