親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
模範警察遭槍殺
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

印度與美國撕破臉 16日起對美國祭出報復性關稅

台東女中傳桃色糾紛女控學校漠視 校方：啟動性平調查

2019-06-16 18:12聯合報 記者羅紹平╱即時報導

知名校園論壇Dcard昨天有篇匿名貼文「我在實習學校被性X」，某位在師範大學就讀研究所的女學生，指控去年在台東某女中實習期間，遭實習指導的老師性侵，被害女學生向台東女中提出控訴，校方竟冷漠以對，甚至曾對她開黃腔的教師等還是性平委員。貼文一出引發廣泛討論，上了Dcard熱門話題。

雖然女方今天中午已刪文，但已在網路社群被廣泛分享，因台東只有一所女中，引起台東民眾關注。另有一位自稱同期同校實習的女大生，也貼文澄清被害女生的說法與事實有出入，隨後也刪文。

台東女中今天低調發表聲明「關於本案，本校已依性別平等教育法啟動性平調查，並依相關法規積極處理中，因還在調查處理，尚未結案，相關內容不便多做說明， 一切依性平法及教師法等相關規定辦理，本校對本案重視並公平公正處理， 積極維護校園安全 ，建置安全有善校園環境」。

不過，台東女中家長會長吳政耀今天下午接受記者查證時表示，女實習教師昨天（15日）晚上8時40分在Dcard貼文後，今天一整天他接到不少關心電話，多數人劈頭就問「東女發生男老師性侵東女學生？」他都逐一解釋，是校外人士來學校實習，與被指控的男教師可能有「男女朋友」關係，之後衍生問題，一發不可收拾。

吳政耀說，女方從外縣市某師範大學畢業後，去年8月到台東女中實習一學期，今年3月13日她向學校指控實習期間，遭到某男老師侵害，學校立啟動性平委員會進行調查，同時透過校安系統向教育部國教署通報，國教署已令男教師停職靜候調查中，學校沒有不聞不問，學校若不聞不問，何來被害女生在貼文中自稱「性平調查小成員詢問事發時，你為何沒有大聲尖叫？你有反抗嗎？ 無疑是二次傷害」。

另有知情人士透露，台東女中曾召開性平會，因認定女方與男方都是成年人，疑為「男女朋友」關係，女方非台東女中在學學生，且男方非女方的實習指導老師，不具女方實習分數掌控權，裁定不成案，並希望女方向法院提告，女方事後才在網路貼文。

另一位自稱同期同校實習的女大學今天中午也在Dcard貼文，澄清被害女生的說法與事...
另一位自稱同期同校實習的女大學今天中午也在Dcard貼文，澄清被害女生的說法與事實有出入。圖／取自Dcard
分享
台東女中今天傳出男老師疑性X女實習教師，校方低調回應已在調查，且被指控的男老師已...
台東女中今天傳出男老師疑性X女實習教師，校方低調回應已在調查，且被指控的男老師已停職靜候調查中。記者羅紹平／攝影
分享
某師範大學女研究生昨天晚上在知名校園論壇Dcard，匿名貼文「我在實習學校被性X...
某師範大學女研究生昨天晚上在知名校園論壇Dcard，匿名貼文「我在實習學校被性X」指控她在台東女中實習遭到實習指導男老師性X。圖／取自Dcard
分享

實習台東
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

來星空秘密基地尋芳 女郎全是泰籍的...「他們」

2019-06-15 16:48

東協廣場襲臀變態男 狡辯：好奇想摸女生臀部

2019-06-15 16:31

強拉女網友上摩鐵性侵 渣男被判4年10月

2019-06-15 16:24

交友軟體惡男不滿她拒絕留宿 疑在飲品下藥性侵！

2019-06-15 16:21

台中補習班傳猥褻女學童 警方調查

2019-06-15 00:09

男卡拉OK撿屍見女驚醒制止 他竟說「再一下子」

2019-06-14 15:02

遭性侵3天內採證 衛福部：驗出加害者DNA機率有七成

2019-06-14 10:32

性侵害通報量回升 社福機構近5年增5.2倍

2019-06-14 10:23

熱門文章

國三苗栗通霄南下路段事故 5人送醫一度全線封閉

2019-06-15 23:10

轎車疑似閃貓衝入便利商店 2人輕傷送醫

2019-06-16 08:54

影／南投民宿大火 整排小木屋陷入火海遊客嚇壞了

2019-06-15 21:04

超巿員工偷吃2茶葉蛋慘判3月 法院：已是最輕刑度

2019-06-16 08:03

影／中彰封路取締酒駕 一晚抓18人公共危險送辦

2019-06-16 09:41

林森北路歹徒朝警開1槍！反遭警壓制逮捕搜出2把槍

2019-06-16 09:24

30年前搶走人夫 小三如今反要他的子女付扶養費

2019-06-16 11:53

哭笑不得！失聯移工遭逮 先邀查緝人員看腹肌

2019-06-15 21:07

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top