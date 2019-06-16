台東女中傳桃色糾紛女控學校漠視 校方：啟動性平調查

2019-06-16 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



知名校園論壇Dcard昨天有篇匿名貼文「我在實習學校被性X」，某位在師範大學就讀研究所的女學生，指控去年在台東某女中實習期間，遭實習指導的老師性侵，被害女學生向台東女中提出控訴，校方竟冷漠以對，甚至曾對她開黃腔的教師等還是性平委員。貼文一出引發廣泛討論，上了Dcard熱門話題。

雖然女方今天中午已刪文，但已在網路社群被廣泛分享，因台東只有一所女中，引起台東民眾關注。另有一位自稱同期同校實習的女大生，也貼文澄清被害女生的說法與事實有出入，隨後也刪文。

台東女中今天低調發表聲明「關於本案，本校已依性別平等教育法啟動性平調查，並依相關法規積極處理中，因還在調查處理，尚未結案，相關內容不便多做說明， 一切依性平法及教師法等相關規定辦理，本校對本案重視並公平公正處理， 積極維護校園安全 ，建置安全有善校園環境」。

不過，台東女中家長會長吳政耀今天下午接受記者查證時表示，女實習教師昨天（15日）晚上8時40分在Dcard貼文後，今天一整天他接到不少關心電話，多數人劈頭就問「東女發生男老師性侵東女學生？」他都逐一解釋，是校外人士來學校實習，與被指控的男教師可能有「男女朋友」關係，之後衍生問題，一發不可收拾。

吳政耀說，女方從外縣市某師範大學畢業後，去年8月到台東女中實習一學期，今年3月13日她向學校指控實習期間，遭到某男老師侵害，學校立啟動性平委員會進行調查，同時透過校安系統向教育部國教署通報，國教署已令男教師停職靜候調查中，學校沒有不聞不問，學校若不聞不問，何來被害女生在貼文中自稱「性平調查小成員詢問事發時，你為何沒有大聲尖叫？你有反抗嗎？ 無疑是二次傷害」。