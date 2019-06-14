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遭性侵3天內採證 衛福部：驗出加害者DNA機率有七成

2019-06-14 10:32聯合報 記者羅真╱即時報導

少女小雲（化名）被母親的同居人性侵，明知道這是性暴力、明知道他違法，卻沒辦法向誰說，因為他是母親最相信的人，更是這個家的經濟支柱。小雲一而再、再而三遭受性虐，被害與隱忍長達兩年，終於在一天下體大量出血、被送往林口長庚醫院急診，急診科醫師察覺不對勁，整起事件才得以曝光。

小雲的處境是現實社會的縮影。長庚醫院兒少保護中心推動組召集人黃璟隆表示，被性侵的兒童或青少年即使知道自己受害，往往會因為加害者是親屬或親屬的同居人、因著自己吃飯、上學、生活處處都須要倚賴他，而沒辦法對外指控他是加害人。

又或者，受害者很想說，可是不知道這一講出口，社會體制會給予自己多少支持，會不會沒人相信自己？會不會沒有足夠資源生活下去？會不會還是需要回頭面對加害者？「一旦選擇沉默，就會不斷重複被性侵」。

衛福部保護司副司長郭彩榕表示，性侵案件的受害者絕對可以勇敢講出來，只要撥打24小時免費的婦幼保護專線113，或洽詢各縣市家暴及性侵防治中心，政府與民間團體會共同提供足夠的法律、經濟、心理資源等支持被害人。黃璟隆表示，小雲就在政府與民間團體的幫助下順利重建新生活，如今變得比以往更健康開朗些。

性侵採證具時效性，長庚醫院兒少保護中心暨兒童急診科主任李嶸表示，若不幸遇害，受害者應盡量穿著原來衣物、別清洗陰道，並將現場其他證物如保險套、衛生紙用紙袋裝好，盡速就醫。一般來說，案發三天內驗出犯罪者DNA的機率是七成，一周後就驗不到了；若是被下藥，藥物在案發四天內有機會驗出，案發四天後就驗不到了。

若不幸遭性侵，受害者應盡量穿著原來衣物、別清洗陰道，盡速就醫。示意圖，非新聞當事...
若不幸遭性侵，受害者應盡量穿著原來衣物、別清洗陰道，盡速就醫。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
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