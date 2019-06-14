性侵害通報量回升 社福機構近5年增5.2倍

2019-06-14 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部統計國內性侵害通報案件量，從三年前的年通報量1萬610件上升至去年的1萬1458件，被害人與加害人關係為旁系親屬的案件增加最多，其次為同學、網友、直系親屬。值得注意的是，案發地點在福利機構的件數增幅高，與五年前相比，去年升至244件，增幅為5.2倍。

衛福部保護司公布的最新性侵害事件通報案件統計顯示，101年通報有1萬5102件，之後逐年下降至1萬0610件，不過105年起止跌回升，被害者與加害者人數均有增加。不過近三年，被害、加害人的數字皆維持在8000餘人，顯示部分被害者反覆遭性侵，部分加害者則是累犯。

在有掌握的資料當中，最常見的關係依序是男女朋友、網友、普通朋友與同學等；近三年增加件數最多的依序是旁系親屬（增加177件）、同學（增加161件）、網友（增加90件）與直系親屬（增加90件）。

案發地點當中，高達四成五發生在被害人住所或加害人住所，其次常見的地點依序為旅館房間、學校或教室、親友住處、福利機構、公共廁所、娛樂場所等。值得注意的是，發生在福利機構的件數五年來大幅增加，自39件爬升至244件。

衛福部保護司副司長郭彩榕表示，福利機構包括兒少或身心障礙者住宿型機構，兩造多是同學關係、少數為師生關係。近年衛福部檢討重大案件，並強化福利機構再教育，像設計更豐富的課程消耗院生體力、強化通報機制等，因此通報量增加可能源於機構的敏銳度提升，才使黑數明朗化。

從通報管道來看，教育單位通報增加最多，郭彩榕說，同樣可能與近年修法要求解聘狼師或隱匿不報者、強化責任通報等有關。