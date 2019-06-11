冒充駭客誘騙10少女拍裸照抖動片 資料夾至少10GB

2019-06-11 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



高雄楠梓區20多歲張姓男子，涉嫌在臉書創設女性帳號，假裝有平胸困擾女學生，隨機誘騙12至15歲少女拍攝裸露胸部照，還冒充駭客身分，佯稱可協助刪照片，再度欺騙少女拍攝抖動胸部的視訊影片，從2015年起長達2年多，涉嫌誘騙全台各地10名少女，拍攝裸露的猥褻畫面，檔案共計至少10GB。

起訴指出，張嫌在2015年用王欣琳等5個女性名稱，創設臉書帳號，隨機加少女為臉友，以有胸部困擾、平胸長不大等，要求12歲少女小蕎（化名）自行拍攝胸部照片供他參考，少女涉世未深信任說詞，拍下裸露胸部照，用臉書傳遞照片給張嫌。

張嫌收到猥褻照片後下載儲存，並多次用相同手法詐騙小蕎，2017年7月張嫌再用臉書帳號黃女，自稱是「駭客」，要求小蕎「讓他看胸部」，就幫忙刪除傳給王女的裸照，導致小蕎用臉書視訊拍攝胸部抖動影片。

檢方調查，張嫌用王女、黃女帳號詐騙小蕎，傳遞照片、影片，次數高達51次，時間長達2年，2017年9月張嫌再度欺騙小喬，願意用30萬買斷傳給王女的裸照，但條件是見面打手槍、摸胸，小喬忍無可忍，終於看破騙局，在家長陪同下報警提告。

此外，張嫌還誘騙小蕎提供臉書帳密，用小蕎帳號傳裸照給臉友15歲小珊（化名），再度以胸部長不大，藉此拿到小珊裸照，小珊發覺有異報警提告。檢警循線追查，持搜索票至張嫌住處，查扣犯案工具桌上型電腦、手機，及儲存猥褻檔案的筆電、隨身碟各一台。

檢察官發現，張嫌儲存的猥褻檔案，依照少女名字分門別類，共分為10個資料夾，檔案共計至少10GB，從資料夾中找出其餘8名受害少女，年齡從12歲至15歲不等。

檢方分析，張嫌先用女性臉書帳號，隨機加未成年少女為好友，再聊天取得信任，假裝是有平胸困擾的女生，對於身材沒自信，或者直接公布男性身分，在視訊露出生殖器自慰等手法，引誘少女們拍攝照片及影片，內容包含穿著內衣、未穿衣物裸露胸部或下體，或者臉孔直接入鏡。

檢察官指出，張嫌施用詐術或引誘少女自行拍攝或使被告拍攝數位照片、影像，難認具有藝術、醫學或教育性質，客觀上足以引刺激、滿足性慾，一般人感覺不堪，感到羞恥、厭惡等，足認是猥褻行為的電子訊號。