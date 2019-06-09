無視校長室在隔壁 國中男硬闖女廁性侵同學遭起訴

2019-06-09 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹縣某國中男學生阿茂（化名）多次在學校女廁公然對女同學小玉（化名）襲胸，小玉嚇得刻意繞遠路到校長室旁的廁所如廁，但阿茂仍無視校長室就在隔壁，闖入女廁指姦得逞後，又將小玉強壓洗手區地板上性侵得逞，新竹檢方依性侵幼女罪嫌將阿茂提起公訴。

檢警調查，少年阿茂與少女小玉為新竹縣某國中同校同學，兩人均未滿14歲。小玉指控阿茂第一次摸她，是在2017年11月間某日上午某堂下課時，她跟同學小美一起去上廁所，結果上完廁所出來，阿茂趁小玉不備，突然將手伸進她的衣服摸胸部，她當時反抗後轉身跑走。3天後，阿茂又趁她與小美去上廁所後，再度將手伸進小玉衣服摸胸，直到小玉說，「走開！不要碰我！」阿茂才停手。

2017年12月間，阿茂為滿足自身性慾，變本加厲，得知小玉與小美為怕又被他摸，選擇走遠路到校長室旁的廁所，沒想到阿茂竟尾隨小玉進入女生廁所，在洗手台邊看小玉如廁完畢，不顧小玉以口頭表示「不要」及掙扎身體之方式表達不願意，仍上前強行伸手撫摸胸部，及將其手伸進褲子，以其手指插入陰道，而性侵得逞。