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夜唱完睡朋友的男友家 女子醒來時內衣內褲被脫光⋯

2019-06-07 23:12聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

柴姓男子去年見室友及室友女友，將女子小寧（化名）帶回家休息，竟趁其醉意，在房內對小寧性侵得逞；小寧醒時發現全身上下都被脫光，到醫院驗傷報案。案經地檢署起訴，士林地方法院認為柴男犯意明顯，判他有期徒刑3年8月，全案可上訴。

起訴書指出，柴男去年7月1日的凌晨，在租屋處見小寧（化名）不勝酒力，便提議將房間借給小寧，事後柴男竟萌生淫念，趁小寧熟睡後性侵，直到她醒來察覺有異報警。

小寧控告，當天跟劉女、劉女的李姓男友去夜唱，結束後約凌晨6點左右，回到李男租屋處休息；因酒醉狂吐，同在屋內的柴男便提議「到我房間睡」，當時自己詢問劉女「為何要讓我跟他睡」，劉女回答「柴男是男友的好友」，且他早上要上班，可以放心。

小寧說，沒想到睡到一半，發現自己私處遭柴男生殖器、手指侵入，但因喝太多，不久後又睡著；而約中午12時醒來，看見外套、褲子及內褲全被脫掉，馬上跑出房外找劉女急問「怎麼會這樣」；劉女當下建議自己到醫院驗傷報警。

柴男供稱，在房內在吹頭髮時，小寧一直看著自己，自己有點頭回應，而兩人睡在一起後，「小寧一直靠過來，我認為很不自在，便轉過身面對小寧，結果不經意跟她發生性關係」；完事後，小寧還躺在自己的手臂上睡覺，並非有強迫小寧的舉動。

士林地院根據小寧的驗傷診斷書、從小寧身上採驗到的柴男DNA，以及劉女、李男證詞，認定小寧當時醉意明顯，不能抗拒，卻遭柴男為滿足個人私慾性侵，事後也未與對方和解，依乘機性交罪，判柴男有期徒刑3年8月。

柴姓男子去年趁小寧（化名）酒醉後，跟她發生性關係，事後被小寧提告性侵，柴男辯稱「...
柴姓男子去年趁小寧（化名）酒醉後，跟她發生性關係，事後被小寧提告性侵，柴男辯稱「兩人合意性交」，但士林地院不採信，判他3年8月徒刑。圖／報系資料照
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性侵室友DNA
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