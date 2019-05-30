色情按摩包廂亮燈、音樂響 暗號被警方破解

2019-05-30 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市一家美容會館黃姓櫃台人員，媒介阮姓女子在包廂撫摸男客生殖器直至射精，抽佣營利。過程中警察臨檢，黃按櫃台按鈕讓包廂亮燈並播放音樂示警，被檢方依妨化風化罪嫌起訴。黃辯稱，阮女為男客打手槍是私下交易，他不知情，按鈕是要關音樂非示警，但法官檢視證據未採信，判刑4月，得易科罰金、可上訴。

判決指出，1名男子去年3 月19日晚間6點多到美容會館，由黃媒介阮女在會館2樓5號包廂提供「半套」猥褻行為服務，代價1300 元，黃抽取600元酬勞。同晚約7點員警持搜索票入內搜索時，見黃在櫃檯按下黃色按鈕，向樓上包廂阮女示警被捕。

男客在警詢時證稱，當晚到美容會館，黃說會幫他安排按摩小姐，請他先洗澡。他進包廂洗完澡後阮女就來包廂，先說明收費方式，著著要他趴在按摩床，阮女先按摩背部、手部，後來要他翻身，用精油塗抹生殖器，用手撫摸至射精。

完事後他正在穿衣服，包廂的燈突然亮起並開始播放音樂。他不以為意，但阮女非常緊張地說「有警察」。阮女把床邊沾有精液的衛生紙塞進他褲子口袋，他驚覺不對勁，改丟在按摩床底下，後來被警察查扣。

黃男矢口否認媒介及容留猥褻行為犯行，辯稱店內嚴禁按摩小姐從事性交易，公開價目表明列100 分鐘指油壓1300 元，他只負責接待客人跟抽取費用。當晚警方現身查緝時，他正在播放音樂，看到警察想關音樂，才回櫃檯，並非按鈴示警。

法官審理後認為，阮女遭查獲時上半身僅穿胸罩，外加細肩帶內衣，進行按摩可能造成胸部暴露，甚至碰觸到顧客，非正當按摩業者或服務小姐樂見。