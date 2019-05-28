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專訪／王金平：台灣有2大危機 我當總統才能解決

性侵照顧癱瘓母親的女看護 10萬和解仍被判重刑

2019-05-28 15:23聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

吳男於前年雇用印尼移工「瑪莉」照料他癱瘓母親的生活起居，見她弱小可欺強行硬上，在性侵前說會給很多錢，經被害人提告，吳男雖以10萬元與被害人達成和解，台中地院仍依強制性交罪將他判刑3年2月。得上訴二審。

合議庭審酌，吳男是印尼女移工的雇主，見她獨自離鄉背井至台灣工作，體型弱小且孤身1人可欺，僅為滿足自己性慾，不顧她的意願與感受，對她強制性交，毫不尊重其性自主權，對被害人身心造成不可抹滅之傷痛，且對她日後正常性關係乃至普通人際關係正常發展之影響既深且鉅。

吳男犯後否認犯行，但在法院審理時當庭與「瑪莉」達成和解，並支付和解金10萬元，法官將他判刑3年2月。

判決書指出，吳男於前年11月7日透過人力仲介公司，雇用印尼籍女移工「瑪莉」，看護他癱瘓無法行動自理生活的母親日常起居。

前年12月16日晚上，吳男返回住處後，見「瑪莉」在1樓客廳甫安置妥他的母親，因見她體型弱小，難有反抗能力，以手強行將她拉至1樓廚房內，他不顧她的反抗，趁機壓制她褪去內褲及外褲。

吳男硬推被害人至3樓，將她推倒在床上，以身體壓住她的身體，並稱「我會給你很多錢」等語，性侵被害人得逞。被害人遭性侵害後，至1樓浴室以衛生紙擦拭下體保留證據，翌日上午撥打電話向仲介公司翻譯人員求救，翻譯人員帶她離開，並報警處理。

吳男於雇用印尼女移工照料他癱瘓母親的生活起居，見她弱小可欺趁機性侵害，台中地院仍...
吳男於雇用印尼女移工照料他癱瘓母親的生活起居，見她弱小可欺趁機性侵害，台中地院仍依強制性交罪將他判刑3年2月。得上訴二審。圖／本報資料照
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印尼性侵移工
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