移民署台北專勤隊逮4外籍賣淫女 最久已撈金8個月

2019-05-26 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



針對非法停留外籍人士，移民署台北市專勤隊自5月22日展開強力查緝，於萬華區查獲4名從事性交易的越籍女子；昨天也配合執行非法外籍人口全國聯合查察，共查獲5名失聯移工、5名逾期停留外籍人口及6名非法雇主。

台北市專勤隊表示，5月22日起已展開一連串強力查緝行動，當天與萬華分局共同查獲4名越籍女子。其中，4人年齡最小為22歲、最大則27歲；有3人是持觀光簽證入台賣淫，1人為逾期停居留的失聯移工，停留時間最長者達8個月；專勤隊24日也配合萬華分局實施擴大臨檢，對各式飲酒店、清茶店、養生館等場所進行查察。

移民署表示，近年有不肖應召站業者引進外來人口假借觀光名義來台賣淫，與多飲酒店、茶室及出租套房內充斥陸籍及東南亞籍女子，台北市專勤隊自2018年起，每月都與萬華分局警方於夜晚共同執行「伊拉客」專案，針對萬華區暗藏春色的熱點交易場所進行清查；針對查獲的外來人口，將逐一清查有無另涉不法，並儘速遣送。