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移民署台北專勤隊逮4外籍賣淫女 最久已撈金8個月

2019-05-26 16:24聯合報 記者李隆揆╱即時報導

針對非法停留外籍人士，移民署北市專勤隊自5月22日展開強力查緝，於萬華區查獲4名從事性交易的越籍女子；昨天也配合執行非法外籍人口全國聯合查察，共查獲5名失聯移工、5名逾期停留外籍人口及6名非法雇主。

台北市專勤隊表示，5月22日起已展開一連串強力查緝行動，當天與萬華分局共同查獲4名越籍女子。其中，4人年齡最小為22歲、最大則27歲；有3人是持觀光簽證入台賣淫，1人為逾期停居留的失聯移工，停留時間最長者達8個月；專勤隊24日也配合萬華分局實施擴大臨檢，對各式飲酒店、清茶店、養生館等場所進行查察。

移民署表示，近年有不肖應召站業者引進外來人口假借觀光名義來台賣淫，與多飲酒店、茶室及出租套房內充斥陸籍及東南亞籍女子，台北市專勤隊自2018年起，每月都與萬華分局警方於夜晚共同執行「伊拉客」專案，針對萬華區暗藏春色的熱點交易場所進行清查；針對查獲的外來人口，將逐一清查有無另涉不法，並儘速遣送。

台北市專勤隊隊長廖世媚說，業者聘雇外來人口，須依就業服務法或相關規定辦理，非法聘雇者，最高可罰新台幣75萬元；民眾如發現外來人口有非法工作情形，可以將發現的時間、地點或有關事實，向移民署各縣市專勤隊檢舉， 或撥打勞動部免付費電話0800-000-978，以遏止不法。

移民署台北市專勤隊自5月22日展開強力查緝，於萬華區查獲4名從事性交易的越籍女子...
移民署台北市專勤隊自5月22日展開強力查緝，於萬華區查獲4名從事性交易的越籍女子。記者李隆揆／翻攝
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專勤隊24日也配合萬華分局實施擴大臨檢，對各式飲酒店、清茶店、養生館等場所進行查...
專勤隊24日也配合萬華分局實施擴大臨檢，對各式飲酒店、清茶店、養生館等場所進行查察。記者李隆揆／翻攝
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針對非法停留外籍人士，移民署台北市專勤隊自5月22日展開強力查緝。記者李隆揆／翻...
針對非法停留外籍人士，移民署台北市專勤隊自5月22日展開強力查緝。記者李隆揆／翻攝
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專勤隊24日也配合萬華分局實施擴大臨檢，對各式飲酒店、清茶店、養生館等場所進行查...
專勤隊24日也配合萬華分局實施擴大臨檢，對各式飲酒店、清茶店、養生館等場所進行查察。記者李隆揆／翻攝
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移民署北市賣淫
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