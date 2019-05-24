桃園色魔專挑少女下手 硬上摸下體還逼做八大行業

2019-05-24 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園張姓男子曾假扮督學誘騙國小女童猥褻，入獄服刑出監後，去年10月、11月又連續朝國中少女、高中女學生下手，佯稱要介紹工作卻逼對方從事八大行業，最後硬上性侵，還假扮教保員在車上亂摸性騷；檢方偵結再依強制性交等罪嫌起訴他，建請依兒少法、累犯等，加重其刑。

判決指出，張在2011年3月曾向1名11歲女童謊稱自己是督學，表示要帶她去豆花店，並以要量胸部尺寸、檢查是否為處女為由，強行摸胸、用手指揉動下體，最後給她200塊要求隔天見面，法院依對未滿14歲女子強制猥褻罪判刑3年10月定讞，張前年1月才執行完畢出監。

檢警調查，張男（49歲）透過網路認識少女，利用對方年少無知，對法律知識不熟悉，佯稱要介紹工作給她，去年10月29日一早約在速食店碰面，卻趁著獨處時恐嚇她若不從事八大行業，就要傷害她家人。

張並誆稱，自己抽的煙含有海洛因成分，少女吸到二手菸體內也會殘留毒品，藉此威脅若不聽從就要將她交給警方，後來張藉故說想喝水、上廁所，少女不敢違逆只好帶她回自己家。

未料一進門張立刻伸出狼爪，強脫她內衣撫摸胸部，甚至還舔胸、下體後最後硬上性侵，張得手後認為她好控制，隔天再用同樣手法得逞，少女不甘受辱，幾天後傳簡訊給同學透露輕生念頭，對方驚覺有異趕緊報案。

事隔1個月後，張又鎖定另1名高中女學生，清晨6點多開車在路上見對方趕搭公車，就靠近搭訕表示可以載她去學校，對方不疑有他答應，結果就在車上被張撫摸臉頰、肩膀及背部，女學生嚇得想拒絕，張竟騙她自己是教保員，詢問她隱私、資料，還命每周回報生活狀況，否則就要向上級回報。

檢方訊時張坦承性侵少女，但否認恐嚇、猥褻另名女學生，辯稱只有載她去學校，但2名被害人指證歷歷，少女朋友也證稱說，當時接到對方求救電話，且有醫院驗傷報告等。