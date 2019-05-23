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酒店小姐薇閣生日趴慘遭性侵 檢不信性交易起訴酒客

2019-05-23 11:38聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

示意圖／ingimage
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北市一名酒店小姐（A女）前年間與吳姓酒客下班後「續攤」前往薇閣旅館開趴，隔天醒來發現自己獨留房間且身上蕾絲洋裝背後拉鍊毀壞，驚覺被性侵去醫院驗傷報案。台北地檢署三度調查都不起訴，但高檢署認為此事與尋常性交易情形不符發回續查第四遍，檢察官認為吳利用女方不勝酒力性侵，今依乘機性交罪起訴。

女方指控，2017年間，自己在酒店上班後，時常上門光顧的吳姓酒客知道她生日，便找幾名男性友人決定續攤去按摩，但最後眾人跑去薇閣旅館開趴。她進去房間之後就「斷片」，半夜一度醒來上廁所，看見吳男躺在旁邊，但上完隨即醉倒在一旁躺椅上昏睡。

隔天，她發現只剩自己一人獨留房間，吳不知去向，她驚覺自己被性侵，傳訊息質問吳：「這就是你送我的生日禮物嗎？」吳已讀不回，卻跑去女方上班的酒店說要付「性交易費用」。女方則在傍晚跑去醫院驗傷報案。

檢方原先調查後不起訴，認定吳男在薇閣登記住房時，女方獨自走經過，身邊並沒其他男性友人攙扶，甚至在房門前還對現場兩名男子說：「你們還真的跟來喔，真不識相！」且女方半夜醒來，卻沒拿手機報案或隨即離開旅館，因此吳罪嫌不足，處分不起訴。

女方不服數度提再議，高檢署認為兩人發生性行為之際，吳欲拉開女方洋裝拉鍊，拉不開而導致拉鍊壞掉，女方因「男上女下」姿勢而後背與拉鍊摩擦造成擦傷，但如果是尋常性交易，為何雙方不採取舒適的姿勢？女方為何不協助將拉鍊拉開？全案尚有疑點未釐清，發回續查。

案經第四位檢察官調查，勘驗薇閣進房間影片錄音，發現女方雖在畫面中神智清楚，但言談已語無倫次，跳針說：「再喝啊！再喝啊！再喝啊！」行為舉止已非屬正常狀態，語句也顯示她主觀認為雙方是去喝酒開趴，而非吳辯稱的性交易。

檢方查出，吳在進行性行為時沒戴保險套，還射精在女方體內，女方陰道有撕裂傷，且雙方事前都沒談及性交易價碼，以全套半套無套方式進行及時數。此外，雖然女方未於半夜醒來及隔天上午馬上請飯店人員協助報案，但每個人遭受性犯罪後反應不一，因此認定全案與尋常性交易不同，不採信吳的辯詞，今依乘機性交罪將他起訴。

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