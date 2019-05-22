【即時短評】私娼問題不是靠掃蕩和厭惡仇視解決

2019-05-22 03:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市萬華分局警方近1個月不含例行性擴檢，已高調執行4次專案擴檢，宣示掃黃決心，期間逮捕44名私娼。雖警界內部提升功獎鼓勵，基層警已吃不消，認為私娼問題應從政策著手，但政府始終不願意面對，警方掃蕩只是治標不治本。

年初至今，台北市萬華分局警方共查獲妨害風化案156人、妨害風俗案117人。4月21日新任分局長張隆興上任後，提升功獎鼓勵，基層警士氣大增，強化查緝能力，幾乎每兩天都有非法性工作者落網。

但高強度查緝持續滿1個月，基層警超勤拚績效，已有不少人吃不消；另外，將原本就屬經濟弱勢的性工作者，當作警方的查緝績效，也未必是維護公平正義的表現。

一名資深警員說，多數國人經濟條件已不致走上性產業，會從事性工作的，只剩較年長、從年輕時就以此維生的人；目前應召站以東南亞女子為多，站壁拉客則以陸籍女子為主。

許多外籍女子早已受過訓練，絕不供出業者身分；且遭逮時態度輕浮，因姿色較好的年輕女子，一次性交可賺1500至2500元，生意好則一晚可接近10名客人。若逾期停居留被逮，付社維法和移民法罰緩頂多1萬餘元，遣返後已可改善家中經濟狀況，甚至在家鄉市區買整棟房子。

這些外籍女子占全部性工作者的多數，多以觀光名義來台賣淫。政府力推新南向政策後，大開東南亞人士便門，卻遲無配套，讓大量外籍女子持觀光簽證入台賣淫，儘管媒體多次報導茲事體大，政府也充耳不聞。

長期下來，居民看見特定區域有穿著清涼的鶯鶯燕燕，就找議員申訴、找媒體投訴，也吸引網紅「到此一遊」，最後將問題丟給警方，要警方一肩扛起。

然警方未掌握具體事證，僅因女子穿著清涼，不能貿然逮人。面對政府放進來、抓不完的私娼，社會大眾看不順眼，就不時要投注大量警力淨空巷弄，最後還被議員批評是在「玩假的」，警方苦喊「累得半死，卻怎麼做都挨打」。

對此，近年也有人建議劃設性專區，讓相關單位對性工作者列冊管理，強制定期體檢，排除疾病問題，也避免性剝削問題。事實上，劃設專區仍可能存在剝削問題；另因列冊管理，雖可初步排除外籍女子賣淫情事，但來台撈金的誘因尚在，仍會有人冒險投入私娼工作。