為錢爭吵強暴女友 男子辯：每次吵架都做愛和好

2019-05-17 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



一名男子前年在租屋處與女友為錢爭吵，吵完男子竟強暴女友，事後女友到醫院驗傷並提告，男子訊時竟辯稱「每次吵架都用做愛和好」，被依妨害性自主罪嫌起訴。士林地方法院認為，男子一時衝動鑄錯，判處有期徒刑1年8月。

判決書指出，男子2017年12月10日深夜11時許，在自己租屋處，因金錢花費與女友吵架，隔日凌晨3時許，男子竟將女友壓在床上，對女友強吻、搓胸、強脫內衣褲，不顧女友反抗，性侵得逞。

男子訊時坦承犯行，但辯稱，女友曾跟自己說，吵架可以用「做愛」方式和好，之前兩人吵架，雖然女友都會反抗，但最後還是發生性行為，兩人感情也有和好，所以這次也是這樣處理。

女子指控，當天深夜到男友家，為了金錢爭吵4小時，接著被男友撲倒床上，男友開始對自己親臉、摸胸，還硬脫內褲，自己大喊「我不要，我不要，你不要碰我」，最後仍被男友性侵，直到用腳踹男友頭部、肩膀，男友才停手。

法院調查，女子不願與男友發生性行為，卻遭男友以強暴方式侵害，據驗傷診斷書內容，女子左、右大腿、右手拇指、中指、右腳外側多處瘀青，可見當時有激烈反抗，另外，就算是夫妻、情侶，或曾有性關係對象，女子都有權利拒絕發生性行為。

男子辯護律師法庭上說，女子若真遭性侵，卻繼續與男友同居，不合常理，證明女子未遭性侵。女子則反駁，之前就多次被男友強制性交，只是選擇原諒，不提告，但是男友每次都強硬發生性關係，「不想再忍受了」！

女子再指控，該案發生後，就沒有再找過男友，卻遭男友不斷騷擾，一直要錢，後來跟男友分手，請他還錢，且有到男友租屋處，要帶回自身衣物，就住了2、3天，但是都沒有遇到男友。法院認為，女子分手後到男友住處整理東西，實屬常情。