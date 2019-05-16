親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

同婚立法明決戰 蘇貞昌：若明天沒過 是民進黨大敗

她在招待所遭性侵受創 驗傷失控稱「我就是破麻」

2019-05-16 20:28聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

傳播妹「小靜」2年前陪客人到招待所飲酒作樂，至套房上廁所時遭客人許男性侵，許辯稱是你情我願，台中地院查出被害人胸、前臂有抓痕，下體兩處撕裂傷，且被害人在驗傷時情緒失控，更稱「我就是破麻，不用驗傷了。」合議庭認定許男狡辯，依強制性交罪判刑5年。得上訴二審。

判決書指出，許男與兩名友人於106年9月間，到台中市區KTV飲酒作樂，期間找「小靜」等4名傳播妹作檯，許男等人意猶未盡，邀「小靜」等人前往招待所繼續飲酒。

隨後，許男即以不勝酒力為由，獨自在離該招待所內的套房休息，其他人在客廳內飲酒，同日凌晨4點，「小靜」欲如廁，然因廁所為他人使用中，遂到套房內的廁所如廁。

當「小靜」上完廁所後，突遭許男拉上床，慘遭性侵害，被害人雖一再反抗及表明疼痛，惟許男仍不罷手，因此致被害人受有前胸、前臂有抓痕、下體2處裂縫，肛門有血跡。

「小靜」受辱後，不知所措地抓回衣物衝出該套房返回客廳哭泣，傳播妹李女見狀追問下，被害人道出受辱經過，李隨即陪同「小靜」至廁所內查看傷勢，發現被害人內褲及當下擦拭下體的衛生紙均沾有血跡，李始悉被害人遭強制性交致傷。

待兩女返回客廳，許男的朋友已查覺，遂起身向被害人表示要進房教訓許男，隨後返回客廳時，又拿出6000元強塞予被害人，並表示以後「小靜」如繼續在傳播公司上班，將持續點她坐檯，欲藉此安撫被害人情緒，以求息事寧人。

然因在此期間，李已將「小靜」受辱之事，電告經紀公司人員，該公司人員遂召集共8、9名成年男子趕赴現場欲將「小靜」帶離，並討回公道。

經紀公司人員在該招待所樓下確認「小靜」受辱後，隨即與許男的朋友大打出手，經警方獲報，到場處理，被害人見狀，因驚嚇過度又跑回招待所內暫躲，然警方知悉雙方互毆原因後，立即至招待所內詢問被害人，得悉她遭性侵，查獲許男。

傳播妹「小靜」兩年前陪客人到招待所飲酒作樂，至套房上廁所時遭客人許男性侵害，台中...
傳播妹「小靜」兩年前陪客人到招待所飲酒作樂，至套房上廁所時遭客人許男性侵害，台中地院依強制性交罪判刑5年。得上訴二審。圖／本報資料照
分享

性侵衛生紙

相關新聞

捉姦看見老公小三全裸「很震撼」 法官輕判4個孩子的媽

2019-05-16 19:18

又見計程車之狼 司機涉性侵酒醉女：僅磨蹭沒進入

2019-05-16 18:20

綠議員「怎不露胸」性騷不成立 時力：選前道歉假的

2019-05-16 17:16

偷吃人夫後懷孕 小三崩潰喊「為什麼肚子有你的種」

2019-05-16 15:57

女兒控猥褻父喊冤已癱瘓做不到 法院採信判無罪

2019-05-16 14:01

國小已婚男師不倫戀女學生竟辯純屬戲謔 上訴被駁回

2019-05-16 12:41

前女友另結新歡 他挽回不成強扯內褲指侵又性侵

2019-05-16 12:00

政風傳性騷申誡被退改記過 北市：調離主管職

2019-05-15 23:30

佯稱精油按摩需全身赤裸 武術教師性侵女大生被訴

2019-05-15 20:08

2天指侵女看護4次 噁男拿12萬和解又不認罪

2019-05-15 19:34

妙齡女陪表兄弟飲酒作樂 喝爛醉慘遭偷摸硬上

2019-05-15 17:09

已婚男警遭控對外籍女摸胸襲臀 警駁只借廁所

2019-05-15 16:49

外籍女看護控摸胸搯臀 台南警員辯遭人誣陷

2019-05-15 15:13

14歲少女遭霸凌性侵 10人圍觀只顧看好戲

2019-05-15 13:19

影／網路巡邏智擒襲臀色狼 新莊警獲鄉民好評

2019-05-15 11:28

北市府政風驚傳「me too」 柯文哲：已調離主管職

2019-05-15 10:51

慾男脫精光逼外籍女看護摸鳥 猛示意要她幫口交

2019-05-14 10:57

國小教師性侵 家長提450萬國賠

2019-05-14 00:24
看更多

熱門文章

男警練出「爆炸」手臂 全身肌肉威嚇壞人

2019-05-16 11:48

父要小姐弟簽約「不准回家跟他拿錢」 20年後她嗆：丟臉

2019-05-16 16:47

收包裹炸彈 設計公司老闆命危

2019-05-15 23:51

兒子長灘島溺死拿不到保險金 法院判新光人壽要付2千萬

2019-05-16 12:38

元祖少奶奶1月10萬難持家 領夫610萬判8月

2019-05-16 12:02

炸彈包裹炸傷男子全身60%燒燙傷 嫌犯上午汐止被捕

2019-05-16 11:19

後龍深夜火警 73歲裝義肢老婦喪命

2019-05-16 08:22

臭臭鍋店「黃色保鮮膜」抗蒼蠅 網噁：好像吃餿水

2019-05-16 10:37

疑持手機閃光燈揮舞太刺眼 費玉清演唱會爆粉絲互毆

2019-05-15 23:37

「499之亂」遭罰200萬元 中華電提告勝訴

2019-05-16 16:02

高雄包裹爆炸案 起因疑為貸1000多萬債務糾紛

2019-05-16 12:49

捉姦看見老公小三全裸「很震撼」 法官輕判4個孩子的媽

2019-05-16 19:18

她在招待所遭性侵受創 驗傷失控稱「我就是破麻」

2019-05-16 20:28

龍洞攀岩場兩人墜崖 落差50公尺 警方救援中

2019-05-16 16:17

偷吃人夫後懷孕 小三崩潰喊「為什麼肚子有你的種」

2019-05-16 15:57

綠議員「怎不露胸」性騷不成立 時力：選前道歉假的

2019-05-16 17:16

阿兵哥握把柄 把士官當提款機

2019-05-16 00:00

九天娘娘顯靈！孩子半夜哭鬧無解原因有洋蔥

2019-05-16 14:00

影／年輕女騎腳踏車上下班 慘死大貨車輪下家人哭倒

2019-05-16 14:48

打翻飲料求店家「續杯半價」 奧客被拒嗆永不再來

2019-05-16 17:54

開車撞爛路邊車竟離開現場 男子稱「我去找修車廠」

2019-05-16 09:54

西濱後龍段貨車、聯結車碰撞 一人受傷送醫

2019-05-16 21:06

高雄設計公司疑收到包裹炸彈 警方現場找到引火電線

2019-05-15 23:37

老翁墜落台北橋死亡 油罐車駕駛被送辦

2019-05-15 23:25

前鎮加工區科技公司火警 製造電池機台冒黑煙

2019-05-16 00:25

慈湖潑漆青年攻擊反對者 1人傷害起訴、1人發布通緝

2019-05-16 10:26

見鬥毆 下班警一吼震懾5人

2019-05-16 00:07

影／「小黃」國道甩尾慘挨撞 竟因醉乘客亂拉手煞車

2019-05-16 20:33

國小已婚男師不倫戀女學生竟辯純屬戲謔 上訴被駁回

2019-05-16 12:41

前女友另結新歡 他挽回不成強扯內褲指侵又性侵

2019-05-16 12:00

校園霸凌！家長質疑班費明細 孩子就被修圖成遺照

2019-05-16 15:46

瞄到小偷…她尖叫斷訊 男友報警

2019-05-16 00:04

罵「跟張淑晶一樣」判刑 高院：無忍受詆譭義務

2019-05-16 16:00

冒名寄戒指、芒果冰給蔡英文被訴 男辯：我就是想寄！

2019-05-16 10:59

晃動機台是技巧？ 男子夾藍芽耳機被告 檢察官不起訴

2019-05-16 09:51

影／兩男攀岩從崖壁墜落 確保繩防護1人仍受重傷

2019-05-16 19:33

影／市值2100萬菸絲當肥料？ 可製30萬包香菸

2019-05-16 10:27

又見計程車之狼 司機涉性侵酒醉女：僅磨蹭沒進入

2019-05-16 18:20

影／開賓士載女友不熟路 自撞分隔島車頭全毀

2019-05-16 14:10

高雄包裹爆炸案 落網男女互推責任

2019-05-16 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top