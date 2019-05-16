她在招待所遭性侵受創 驗傷失控稱「我就是破麻」

2019-05-16 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



傳播妹「小靜」2年前陪客人到招待所飲酒作樂，至套房上廁所時遭客人許男性侵，許辯稱是你情我願，台中地院查出被害人胸、前臂有抓痕，下體兩處撕裂傷，且被害人在驗傷時情緒失控，更稱「我就是破麻，不用驗傷了。」合議庭認定許男狡辯，依強制性交罪判刑5年。得上訴二審。

判決書指出，許男與兩名友人於106年9月間，到台中市區KTV飲酒作樂，期間找「小靜」等4名傳播妹作檯，許男等人意猶未盡，邀「小靜」等人前往招待所繼續飲酒。

隨後，許男即以不勝酒力為由，獨自在離該招待所內的套房休息，其他人在客廳內飲酒，同日凌晨4點，「小靜」欲如廁，然因廁所為他人使用中，遂到套房內的廁所如廁。

當「小靜」上完廁所後，突遭許男拉上床，慘遭性侵害，被害人雖一再反抗及表明疼痛，惟許男仍不罷手，因此致被害人受有前胸、前臂有抓痕、下體2處裂縫，肛門有血跡。

「小靜」受辱後，不知所措地抓回衣物衝出該套房返回客廳哭泣，傳播妹李女見狀追問下，被害人道出受辱經過，李隨即陪同「小靜」至廁所內查看傷勢，發現被害人內褲及當下擦拭下體的衛生紙均沾有血跡，李始悉被害人遭強制性交致傷。

待兩女返回客廳，許男的朋友已查覺，遂起身向被害人表示要進房教訓許男，隨後返回客廳時，又拿出6000元強塞予被害人，並表示以後「小靜」如繼續在傳播公司上班，將持續點她坐檯，欲藉此安撫被害人情緒，以求息事寧人。

然因在此期間，李已將「小靜」受辱之事，電告經紀公司人員，該公司人員遂召集共8、9名成年男子趕赴現場欲將「小靜」帶離，並討回公道。