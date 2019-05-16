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不平和的天安門：生而為人的選擇

又見計程車之狼 司機涉性侵酒醉女：僅磨蹭沒進入

2019-05-16 18:20聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

38歲劉姓計程車司機，去年深夜在北市大安區敦南錢櫃排班，搭載1名酒醉女子返家，卻在凌晨3時許，向女子朋友謊報平安送達，實際上跑進後座伸出狼爪，涉嫌性侵女子得逞，約2小時後才將女子載回家。士林地檢署日前偵查終結，認為劉司機涉嫌犯乘機性交罪，依法提起公訴。

酒醉女子去年7月22日與朋友在錢櫃開趴歡場，黃湯下肚後不勝酒力，凌晨2時50分，由林姓朋友攙扶步出錢櫃，並協助攔下排班的計程車，交由劉姓司機送回內湖住家，林在凌晨3時26分接獲司機回報，已將人送達。

隔當日中午12時許，酒醉女子醒來發現「下體疼痛疑遭性侵」，打電話給林詢問發生何事，隔日林陪同女子到醫院驗傷，確認下體紅腫且有新裂傷，立即報警抓狼。

警方調閱監視器畫面，發現劉姓司機涉有重嫌，且在女子內褲驗出劉的DNA。

檢警懷疑，劉姓司機看到女子酒醉，認為有機可乘，興起色心，當日並沒有直接送女子回家，反而停車在女子住家附近的巷弄，打開後座車門性侵得逞，再將女子送回家。

劉姓司機辯稱，凌晨3時許開車抵達女子住家附近，有打電話告知林，「已送到家」，雖有脫下女子內外褲，但女子坐在大腿上磨蹭，並沒有進入，否認有性器官接合，事後看了女子證件上地址，在清晨5時許送她返家。檢察官認為，劉姓司機趁女子酒醉性侵得逞，依照依照乘機性交罪嫌提起公訴。

38歲劉姓計程車司機，搭載1名酒醉女子返家，卻在凌晨3時許，涉嫌性侵女子得逞。新...
38歲劉姓計程車司機，搭載1名酒醉女子返家，卻在凌晨3時許，涉嫌性侵女子得逞。新聞示意圖。圖／聯合報資料照片
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性侵錢櫃計程車

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