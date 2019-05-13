親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

德國厭世媽咪：被養生送死社會包夾的「職業婦女」

早餐喝豆漿易痛風？ 營養師解答讓豆漿控超驚訝

媒介賣淫開大7代步 業者如今名車飛了還被起訴

2019-05-13 08:14聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣檢警去年破獲泰國女子跨國賣淫案，查出應召站許姓業者媒介賣淫，3個月就入帳400多萬元，還開俗稱「大7」BMW740i代步，遭逮後，其名車上月被低價拍賣惹關注，該案近日偵結，檢方以「圖利使人為性交或猥褻」等嫌起訴許。

而起訴書中指出，許姓業者去年6月在台中租屋當應召監控機房，雇用多名工作人員在機房以手機、平板電腦等登入「捷克論壇」等網路論壇，刊登裸女照，搭配「超高的服務品質讓你時時有戀愛FU」等暗示性交易字眼，加上LineID攬客。

同時雇用聲音嬌嗲女性假冒應召叩客，與加Line男客連絡時地和價錢，應召經紀人再調派旗下泰籍或其他國籍應召女郎，以半套2000元、全套1節3000元或2節5000元等進行猥褻行為或性交易，完成交易再由許與應召經紀人拆帳分款。

南投地檢署估算該應召站從107年6月間起至同年9月間查獲時止媒介約1400餘次，不法所得約400餘萬元，而為保全沒收犯罪工具及所得，總計查扣31支iPhone手機、1台iPad和1輛開不到5萬公里的BMW740i等物。

今年元月已將iPhone手機31支、iPad台全數拍出，上個月更以低於半價的245萬元拍出「大7」；但檢方表示，該車創下南投地檢最高的拍賣價格，而該起跨國賣淫案近日偵結，以「圖利使人為性交或猥褻」等罪嫌起訴應召站許姓業者。

應召站許姓業者媒介賣淫案偵結，南投檢方以「圖利使人為性交或猥褻」等嫌起訴許，其名...
應召站許姓業者媒介賣淫案偵結，南投檢方以「圖利使人為性交或猥褻」等嫌起訴許，其名車也遭法拍。圖／南投地檢署提供
分享
應召站許姓業者媒介賣淫案偵結，南投檢方以「圖利使人為性交或猥褻」等嫌起訴許，其名...
應召站許姓業者媒介賣淫案偵結，南投檢方以「圖利使人為性交或猥褻」等嫌起訴許，其名車也遭法拍。圖／南投地檢署提供
分享
南投地檢署估算該起跨國賣淫案不法所得約400餘萬元，共查扣iPhone手機、iP...
南投地檢署估算該起跨國賣淫案不法所得約400餘萬元，共查扣iPhone手機、iPad和BMW740i等物。圖／南投地檢署提供
分享

賣淫應召站
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

大學淫師嫖少女7次害染疱疹 還用這招占便宜

2019-05-12 23:18

外聘體育老師乘機猥褻兩男學生 賠償和解二審判緩刑

2019-05-13 00:57

噁男狂拍女腿 遭逮還急忙折斷相機記憶卡

2019-05-12 19:48

影╱應召女太美 男見面求「半套改全套」不成竟硬上

2019-05-12 19:17

控妻搭外籍猛男產子 夫一毛要不到原因出在義大利

2019-05-12 19:13

南部大專美妝人氣講師爆性騷 強吻別校女師判刑

2019-05-12 16:48

妻婚後就離家出走 反指先生外遇卻提出不出證據

2019-05-12 15:42

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

男老闆邀女部屬泡溫泉 非禮罪證不足法官判無罪

2019-05-12 12:36

大叔拾獲手機聞少女聲 約出逼請喝飲料當朋友被告

2019-05-12 11:06

人妻傳裸照鹹濕對話 法官判無罪：無性交證據

2019-05-12 10:44

竹南科學園區驚見襲胸狼 法院判處拘役75天

2019-05-11 21:03

泡完湯全裸躺床 女員工告老板伸鹹豬手敗訴

2019-05-11 20:07

哥哥床戰妻子各說各話！綠帽夫驗女兒DNA後崩潰求救

2019-05-11 10:46

躲18年再犯 惡狼驗DNA判十年半

2019-05-11 00:09

誘騙22少女 「彰化李宗瑞」判20年

2019-05-11 00:08

對毒友說「我是有夫之婦」 染毒清秀少婦遭性侵

2019-05-10 22:34

拍裸照比殺人刑責還重？「彰化李宗瑞」被重判20年

2019-05-10 22:33

追訴期剩2年！桃園連續強姦犯躲18年 又指侵少女終落網

2019-05-10 22:32

上帝前立婚盟 流連3女通姦生子：我要傳宗接代

2019-05-10 21:21

說好去夾娃娃竟硬上9歲女童 變態阿伯下場遭判刑11年

2019-05-10 21:18

潛水女學員與教練上摩鐵 潛水教練判賠15萬予女夫

2019-05-10 21:17

人夫偷吃嫩他一輪的小三 老婆查行車記錄器洩姦情

2019-05-10 12:11

嫉妒女友和前夫聯絡 惡男揉她年幼女兒胸部報復

2019-05-10 10:11

邀女友人參觀新房 他求歡不成竟扒光對方硬上床

2019-05-10 09:28
看更多

熱門文章

他的美屋違建故意不拆 檢方建請法院全棟沒入再拆

2019-05-12 19:59

路人拍到女警幫阿婆撿雨傘 網友跪求正面照

2019-05-12 11:12

影／「放下工作打給媽媽」 這位分局長下的命令好溫馨

2019-05-12 12:39

大學淫師嫖少女7次害染疱疹 還用這招占便宜

2019-05-12 23:18

鴛鴦盜專偷車用無線電 苗警負傷逮人

2019-05-12 10:11

影╱應召女太美 男見面求「半套改全套」不成竟硬上

2019-05-12 19:17

台中貨櫃車硬闖施工道路 連撞7店家招牌雨遮離去

2019-05-12 15:27

鐵牛車故障倒退溜 苗栗菇農慘遭壓死

2019-05-12 11:47

領薪水又賣8億產品給公司 資深經理被前妻檢舉兩頭賺

2019-05-12 21:36

影╱運動會上演全武行酒瓶鐵盤齊飛 兩派人馬爆打群架

2019-05-12 17:53

酒駕奪走愛子 「江媽媽」選擇原諒還幫肇事者捐病床

2019-05-12 17:04

老父不喝竹筍湯被毆斷肋骨 警將逆子拘捕到案

2019-05-12 11:08

國3號竹南段4車連環撞釀2死 姊妹天人永隔

2019-05-12 09:16

控妻搭外籍猛男產子 夫一毛要不到原因出在義大利

2019-05-12 19:13

前漁會理事長出海失聯 在梗枋外海被賞鯨船救起

2019-05-12 18:33

一家三口同睡床上 未滿2月男嬰疑遭壓窒息不治

2019-05-12 14:35

影╱外木山浮潛傳意外 女子無意識心跳

2019-05-12 16:49

夜市公然聚賭 莊家幫繳電話帳單規避被警識破

2019-05-12 12:34

陪媽吃完母親節餐 年輕騎士被酒駕休旅車撞飛

2019-05-12 12:27

momo台為焦糖槓陳嘉行寄存證信函 律師這樣解讀

2019-05-12 13:03

巡邏車繞20公里問過20咖啡店 助阿嬤回家過母親節

2019-05-12 16:17

又是酒駕惹禍！空軍士官遭酒駕男子撞傷 送醫5天不治

2019-05-13 00:00

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

花蓮議長隨扈家暴搶嬰 警方：絕不徇私依法調查

2019-05-12 18:43

悲傷母親節！與母同睡疑被壓到窒息 2月大男嬰送醫不治

2019-05-12 11:56

急煞車躲過一劫…怎料後方死神追了上來

2019-05-12 23:54

媒介賣淫開大7代步 業者如今名車飛了還被起訴

2019-05-13 08:14

病房浴佛癌末男懺悔 求多給時間孝順年邁母親

2019-05-12 12:40

男老闆邀女部屬泡溫泉 非禮罪證不足法官判無罪

2019-05-12 12:36

中橫落石砸車 前後擋風玻璃與天窗全碎

2019-05-12 16:50

嬰兒睡中被壓致死 醫師：母嬰應該分開睡

2019-05-12 15:21

4男夜闖高雄立委服務處 帶球棒欲與人談債務

2019-05-13 00:03

請警帶到旗山火車站 見沒車搭日籍老伯嚇一跳

2019-05-12 12:34

人妻傳裸照鹹濕對話 法官判無罪：無性交證據

2019-05-12 10:44

疑車流回堵煞車不及 高雄台88線7車連環撞

2019-05-13 00:07

台南市警二分局海安派出所明搬家 報案民眾別跑錯地方

2019-05-12 10:02

西門町再現迫銷愛心商品 警強力取締「一定辦你！」

2019-05-12 14:15

外聘體育老師乘機猥褻兩男學生 賠償和解二審判緩刑

2019-05-13 00:57

獨╱酒駕害死高三生 關鍵肇因為「情侶吵架」

2019-05-12 15:19

雲林北港民宅深夜火警 屋內受困6人全部脫困

2019-05-13 04:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top