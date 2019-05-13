媒介賣淫開大7代步 業者如今名車飛了還被起訴

2019-05-13 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣檢警去年破獲泰國女子跨國賣淫案，查出應召站許姓業者媒介賣淫，3個月就入帳400多萬元，還開俗稱「大7」BMW740i代步，遭逮後，其名車上月被低價拍賣惹關注，該案近日偵結，檢方以「圖利使人為性交或猥褻」等嫌起訴許。

而起訴書中指出，許姓業者去年6月在台中租屋當應召監控機房，雇用多名工作人員在機房以手機、平板電腦等登入「捷克論壇」等網路論壇，刊登裸女照，搭配「超高的服務品質讓你時時有戀愛FU」等暗示性交易字眼，加上LineID攬客。

同時雇用聲音嬌嗲女性假冒應召叩客，與加Line男客連絡時地和價錢，應召經紀人再調派旗下泰籍或其他國籍應召女郎，以半套2000元、全套1節3000元或2節5000元等進行猥褻行為或性交易，完成交易再由許與應召經紀人拆帳分款。

南投地檢署估算該應召站從107年6月間起至同年9月間查獲時止媒介約1400餘次，不法所得約400餘萬元，而為保全沒收犯罪工具及所得，總計查扣31支iPhone手機、1台iPad和1輛開不到5萬公里的BMW740i等物。