哥哥床戰妻子各說各話！綠帽夫驗女兒DNA後崩潰求救

2019-05-11 10:46 聯合新聞網 綜合報導



哥哥聲稱和妻子是你情我願發生性關係，不過妻子則說是被性侵，讓原PO相當崩潰，不知道該相信誰。 圖／ingimage 分享 facebook 一名男網友無助的發文表示，和老婆結婚4年，兩個人育有一個可愛的女兒，沒想到某天感情相當好的哥哥，竟突然告訴他曾和自己老婆發生過性關係，而且告知女兒可能是他的種，讓他相當崩潰，回家問老婆，結果卻聽到另外一個驚人說法，讓他無助求救「到底應該要相信誰？」

男網友在社群網站《reddit》貼文表示，這件事情無法與家人分享，也無法和朋友討論，所以才上網求救，他表示自己和妻子結婚4年，有一個女兒，某日哥哥突然約他見面吃午飯，告訴他自己做了一件可怕的事，就是在他們結婚前，因為喝醉，所以和原PO的妻子發生了性關係，對他感到相當抱歉。

原PO聽聞後相當崩潰，因為他從以前就把哥哥當成英雄「當我的父母拋棄我們時，他就在我身邊。當我沮喪地掙扎時，他就在我身邊。他對我來說就像個父親。」所以不敢相信他會做出傷害兄弟感情的事情。

於是原PO回家立刻面對面詢問妻子，但妻子哭著說，在婚禮前哥哥強迫她發生性行為，最後懷上了他的孩子，她當下沒有意識到這點，也不想傷害兄弟之間的關係，所以決定隱瞞這件事，但原PO哥哥卻聲稱這是雙方同意的。

最後原PO去做了親子鑑定，確定小孩不是自己的，哥哥則表示他會支付子女撫養費並對孩子負責，妻子則說她不是自願的，所以不想讓哥哥出現在我們生活中，但原PO對此感到相當難受，不想相信哥哥是性侵犯，也不相信妻子騙人，只好上網求助。

網友對此回應「唯一要記住的是，創傷受害者，特別是性侵受害者，在他們的創傷後不會表現得理性，他們可能會繼續在他們的創傷主題上不合理地行動數年或數十年，直到有意義解決。不是說她說的是實話，不是說她撒謊，而是根據她的理性行為假設做出任何判斷。」、「是他們做錯了，不是你，所以要付出代價的是他們，不是你」、「至少哥哥肯負責」。